Преподы: смотреть онлайн 3 серию от 14.09.2021

14 сентября на канале НЛО TV выйдет 3 серия сериала Преподы. 3 серию сериала Преподы смотрите онлайн на tv.ua.

Смотрите в 3 серии сериала Преподы

В ютубе появляется видео – пранк над учительницей – которое компрометирует колледж. Директриса просит найти ученика, который сделал видео: учителя проводят расследование в стиле «добрый и злой коп», но появляются новые видеопранки. Артур дедуктивным методом находит пранкера, и тому теперь придется хорошо заплатить за свои выходки.

3 серию сериала Преподы смотрите 14 сентября в 18:00 на НЛО TV и после эфира онлайн на tv.ua.