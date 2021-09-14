Преподы: смотреть онлайн 3 серию от 14.09.2021

14 сентября 2021 09:20 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Преподы: смотреть онлайн 3 серию от 14.09.2021
Преподы: смотреть онлайн 3 серию от 14.09.2021
пресс-служба

14 сентября на канале НЛО TV выйдет 3 серия сериала Преподы. 3 серию сериала Преподы смотрите онлайн на tv.ua.

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Смотрите в 3 серии сериала Преподы

В ютубе появляется видео – пранк над учительницей – которое компрометирует колледж. Директриса просит найти ученика, который сделал видео: учителя проводят расследование в стиле «добрый и злой коп», но появляются новые видеопранки. Артур дедуктивным методом находит пранкера, и тому теперь придется хорошо заплатить за свои выходки.

3 серию сериала Преподы смотрите 14 сентября в 18:00 на НЛО TV и после эфира онлайн на tv.ua.

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