Преподы: смотреть онлайн 4 серию от 14.09.2021

14 сентября на канале НЛО TV выйдет 4 серия сериала Преподы. 4 серию сериала Преподы смотрите онлайн на tv.ua.

Смотрите в 4 серии сериала Преподы

Директриса объявляет, что завтра весь колледж участвует в благотворительном марафоне для спасения ушастых ежей! Поэтому преподаватели должны максимально затянуть ленивых студентов на забег, и самим быть в полном составе. Бежать по городу в жару никому не хочется, поэтому преподы включают фантазию и пытаются «отлинять» от задания.

4 серию сериала Преподы смотрите 14 сентября в 18:00 на НЛО TV и после эфира онлайн на tv.ua.