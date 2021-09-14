Преподы: смотреть онлайн 5 серию от 15.09.2021

15 сентября на канале НЛО TV выйдет 5 серия сериала Преподы. 5 серию сериала Преподы смотрите онлайн на tv.ua.

Смотрите в 5 серии сериала Преподы

В учительской профорг пытается уговорить преподов вступить в профсоюз, все отказываются. Ярик узнает, что он единственный из коллег, кто находится в профсоюзе. Он пишет заявление, что решает из него выйти и ссорится с председателем профкома. Директриса приходит с хорошей новостью: профком выделяет две бесплатные путевки в санаторий на две недели. Все желают получить путевки, но для этого им срочно нужно вступить в профсоюз.

5 серию сериала Преподы смотрите 15 сентября в 18:00 на НЛО TV и после эфира онлайн на tv.ua.