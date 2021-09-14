Преподы: смотреть онлайн 6 серию от 15.09.2021

15 сентября на канале НЛО TV выйдет 6 серия сериала Преподы. 6 серию сериала Преподы смотрите онлайн на tv.ua.

Смотрите в 6 серии сериала Преподы

Учителя обмениваются глупыми подарками, ученики несут цветы. Но настроение у всех не праздничное, самой сложной проблемой в колледже оказывается выбор подарка для директрисы. Все годы еще никому никогда не удавалось угодить ей. Преподаватели в очередной раз начинают ломать голову над идеальным подарком, опираясь на предыдущий опыт, отвергают прошлые неудачные варианты. Каждый пытается выпытать у директрисы ее предпочтения и вкусы, а затем в приветственной речи для учителей директриса перечисляет, что она ненавидит. И это – все то, что сегодня для нее купили. Параллельно с этим студенты дают Юле кличку – "кукла". Она очень парится по этому поводу.

6 серию сериала Преподы смотрите 15 сентября в 18:00 на НЛО TV и после эфира онлайн на tv.ua.