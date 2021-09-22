Преподы: смотреть онлайн 7 серию от 16.09.2021

16 сентября на канале НЛО TV вышла 7 серия сериала Преподы. 7 серию сериала Преподы смотрите онлайн на tv.ua.

Смотрите в 7 серии сериала Преподы

Эльвира готовится к аттестации на повышение квалификации, которую не может пройти уже несколько лет, что бы она ни делала. Оказывается, что причина неудач в ее слишком сексуальной манере одеваться, ведь председатель комиссии – женщина слишком пуританских взглядов. Дарья «лезет на стенку» от недостатка секса и, зная, что у Ярика финансовые проблемы, предлагает «любовь за деньги». Студент Артура, пытаясь оправдать свое долгое отсутствие на лекциях, приезжает на инвалидной коляске, Артур раскрывает его ложь и отчитывает псевдоинвалида.

7 серию сериала Преподы смотрите онлайн на tv.ua.