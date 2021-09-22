Преподы: смотреть онлайн 8 серию от 16.09.2021

22 сентября 2021 13:00 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Преподы: смотреть онлайн 8 серию от 16.09.2021
Преподы: смотреть онлайн 8 серию от 16.09.2021
пресс-служба

16 сентября на канале НЛО TV вышла 8 серия сериала Преподы. 8 серию сериала Преподы смотрите онлайн на tv.ua.

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Смотрите в 8 серии сериала Преподы

Директор сообщает учителям, что случилась трагедия, умер завуч – старейший преподаватель в колледже. Каждый должен подготовить речь, которую скажет на поминальном вечере, в столовой колледжа. Ярик понимает, что освободилось вакантное место. После непродолжительных упреков Ярика в кощунстве все понимают, что тоже хотят получить это теплое место. Начинаются настоящие крысиные гонки. Каждый из преподавателей решает достичь цели собственным методом.

8 серию сериала Преподы смотрите онлайн на tv.ua.

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