Преподы: смотреть онлайн 8 серию от 16.09.2021

16 сентября на канале НЛО TV вышла 8 серия сериала Преподы. 8 серию сериала Преподы смотрите онлайн на tv.ua.

Смотрите в 8 серии сериала Преподы

Директор сообщает учителям, что случилась трагедия, умер завуч – старейший преподаватель в колледже. Каждый должен подготовить речь, которую скажет на поминальном вечере, в столовой колледжа. Ярик понимает, что освободилось вакантное место. После непродолжительных упреков Ярика в кощунстве все понимают, что тоже хотят получить это теплое место. Начинаются настоящие крысиные гонки. Каждый из преподавателей решает достичь цели собственным методом.

8 серию сериала Преподы смотрите онлайн на tv.ua.