Преподы: смотреть онлайн 9 серию от 17.09.2021

23 сентября 2021 10:00 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Преподы: смотреть онлайн 9 серию от 17.09.2021
Преподы: смотреть онлайн 9 серию от 17.09.2021
пресс-служба

17 сентября на канале НЛО TV вышла 9 серия сериала Преподы. 9 серию сериала Преподы смотрите онлайн на tv.ua.

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Смотрите в 9 серии сериала Преподы

Директор собирает преподов и объявляет, что в колледж приезжает неожиданная проверка из министерства образования. Если все пройдет плохо, то им конец. Сопровождать человека из министерства поручают Юле. Оказывается, эта «шишка» – это отец Юли. Она уговаривает отца никому не рассказывать, что они родственники, но он признается, что собирается закрыть этот «гадюшник», чтобы она пошла работать к нему в министерство.

9 серию сериала Преподы смотрите  онлайн на tv.ua.

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