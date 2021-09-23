Преподы: смотреть онлайн 9 серию от 17.09.2021

17 сентября на канале НЛО TV вышла 9 серия сериала Преподы. 9 серию сериала Преподы смотрите онлайн на tv.ua.

Смотрите в 9 серии сериала Преподы

Директор собирает преподов и объявляет, что в колледж приезжает неожиданная проверка из министерства образования. Если все пройдет плохо, то им конец. Сопровождать человека из министерства поручают Юле. Оказывается, эта «шишка» – это отец Юли. Она уговаривает отца никому не рассказывать, что они родственники, но он признается, что собирается закрыть этот «гадюшник», чтобы она пошла работать к нему в министерство.

9 серию сериала Преподы смотрите онлайн на tv.ua.