Преподы: смотреть онлайн 11 серию от 20.09.2021

20 сентября на канале НЛО TV выйдет 11 серия сериала Преподы. 11 серию сериала Преподы смотрите онлайн на tv.ua.

Смотрите в 11 серии сериала Преподы

У Артура впервые за его практику вся группа написала контрольную на максимум. Он понимает, что кто-то украл ответы и пытается понять, откуда утечка. С помощью студента-стукача выясняет это, но Юля встает на защиту учеников. Артур, чтобы проучить студентов, перед следующим тестом подбрасывает липовые ответы. Так он выясняет, кто действительно учил, а кто нет. Ярик тем временем решает воспользоваться своей уникальной «суперсилой» и попасть в «Книгу рекордов Гиннесса».

11 серию сериала Преподы смотрите 20 сентября в 18:00 на НЛО TV и после эфира онлайн на tv.ua.