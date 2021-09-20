Преподы: смотреть онлайн 11 серию от 20.09.2021

20 сентября 2021 14:15 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

Все статьи автора...

Преподы: смотреть онлайн 11 серию от 20.09.2021
Преподы: смотреть онлайн 11 серию от 20.09.2021
пресс-служба

20 сентября на канале НЛО TV выйдет 11 серия сериала Преподы. 11 серию сериала Преподы смотрите онлайн на tv.ua.

Читайте такжеПреподы – премьера сериала на телеканале НЛО TV
Смотрите в 11 серии сериала Преподы

У Артура впервые за его практику вся группа написала контрольную на максимум. Он понимает, что кто-то украл ответы и пытается понять, откуда утечка. С помощью студента-стукача выясняет это, но Юля встает на защиту учеников. Артур, чтобы проучить студентов, перед следующим тестом подбрасывает липовые ответы. Так он выясняет, кто действительно учил, а кто нет. Ярик тем временем решает воспользоваться своей уникальной «суперсилой» и попасть в «Книгу рекордов Гиннесса».

11 серию сериала Преподы смотрите 20 сентября в 18:00 на НЛО TV и после эфира онлайн на tv.ua.

Читайте TV.ua в Google.News

Облако тегов

сериалы видео смотреть Преподы

Материалы по теме

Лилия Ребрик показала первые танцевальные "па" дочери с папой, а теперь и с партнером – видео
Новости

Лилия Ребрик показала первые танцевальные "па" дочери с папой, а теперь и с партнером – видео
Люся Интерн: смотреть 25 серию онлайн (эфир от 20.09.2021)
Сериалы

Люся Интерн: смотреть 25 серию онлайн (эфир от 20.09.2021)
Ромео и Джульетта из Черкасс: смотреть 11-12 серии онлайн (эфир от 20.09.2021)
Сериалы

Ромео и Джульетта из Черкасс: смотреть 11-12 серии онлайн (эфир от 20.09.2021)
Адская кухня: кто покинул шоу в 3 выпуске от 20.09.2021
Новости

Адская кухня: кто покинул шоу в 3 выпуске от 20.09.2021

Популярное на сайте

Тайная любовь: смотреть 1 серию онлайн (эфир от 20.09.2021)

Тайная любовь: смотреть 1 серию онлайн (эфир от 20.09.2021)
Холостячка-2: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.09.2021)

Холостячка-2: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.09.2021)
Умерла участница шоу "МастерШеф. Профессионалы-3"

Умерла участница шоу "МастерШеф. Профессионалы-3"
Тайная любовь: смотреть 2 серию онлайн (эфир от 20.09.2021)

Тайная любовь: смотреть 2 серию онлайн (эфир от 20.09.2021)

Популярное видео

Тайная любовь: смотреть 1 серию онлайн (эфир от 20.09.2021)

Тайная любовь: смотреть 1 серию онлайн (эфир от 20.09.2021)
Холостячка-2: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.09.2021)

Холостячка-2: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.09.2021)
Тайная любовь: смотреть 2 серию онлайн (эфир от 20.09.2021)

Тайная любовь: смотреть 2 серию онлайн (эфир от 20.09.2021)
Материнское сердце: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 18.09.2021)

Материнское сердце: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 18.09.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK