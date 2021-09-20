Преподы: смотреть онлайн 12 серию от 20.09.2021

20 сентября 2021 15:15 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Преподы: смотреть онлайн 12 серию от 20.09.2021
Преподы: смотреть онлайн 12 серию от 20.09.2021
пресс-служба

20 сентября на канале НЛО TV выйдет 12 серия сериала Преподы. 12 серию сериала Преподы смотрите онлайн на tv.ua.

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Смотрите в 12 серии сериала Преподы

Среди преподавателей существует традиция ежегодно во время профессионального корпоратива в столовой колледжа проводить конкурс "Мисс учительница". Эльвира ежегодно занимает второе место, а в этом году решает выиграть. Но Эльвиру преследуют только проблемы: студентка случайно красит ей волосы в зелено-болотный цвет. Готовя речь, Эльвире не удается подобрать эпитеты, которые отражали бы ее истинное величие, студенты с удовольствием обвиняют ее преувеличенными прилагательными, благодаря чему речь становится совсем бессмысленной.

12 серию сериала Преподы смотрите 20 сентября в 18:00 на НЛО TV и после эфира онлайн на tv.ua.

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