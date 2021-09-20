Преподы: смотреть онлайн 12 серию от 20.09.2021
20 сентября на канале НЛО TV выйдет 12 серия сериала Преподы. 12 серию сериала Преподы смотрите онлайн на tv.ua.
Среди преподавателей существует традиция ежегодно во время профессионального корпоратива в столовой колледжа проводить конкурс "Мисс учительница". Эльвира ежегодно занимает второе место, а в этом году решает выиграть. Но Эльвиру преследуют только проблемы: студентка случайно красит ей волосы в зелено-болотный цвет. Готовя речь, Эльвире не удается подобрать эпитеты, которые отражали бы ее истинное величие, студенты с удовольствием обвиняют ее преувеличенными прилагательными, благодаря чему речь становится совсем бессмысленной.
12 серию сериала Преподы смотрите 20 сентября в 18:00 на НЛО TV и после эфира онлайн на tv.ua.