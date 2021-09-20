Преподы: смотреть онлайн 13 серию от 21.09.2021

21 сентября на канале НЛО TV выйдет 13 серия сериала Преподы. 13 серию сериала Преподы смотрите онлайн на tv.ua.

Смотрите в 13 серии сериала Преподы

Артур в рюкзаке одного из студентов случайно находит подозрительный пакет. В учительской Артур и Эльвира, сидя над кучкой порошка, думают, как проучить студента. Эльвира, чтобы не подумали лишнего, сбрасывает порошок в стакан с кофе, который выпивает Юля. Ярик тем временем планирует соблазнить молодую аспирантку из другого вуза....

13 серию сериала Преподы смотрите 21 сентября в 18:00 на НЛО TV и после эфира онлайн на tv.ua.