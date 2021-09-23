Преподы: смотреть онлайн 15 серию от 22.09.2021

22 сентября на канале НЛО TV вышла 15 серия сериала Преподы. 15 серию сериала Преподы смотрите онлайн на tv.ua.

Смотрите в 15 серии сериала Преподы

В бюджете колледжа появляется остаток, директриса объявляет конкурс проектов среди преподавателей и студентов. Финансирование и вознаграждение получит та идея, которая будет максимально способствовать развитию учебного заведения. Преподы разрабатывают общую идею, ссорятся, и каждый решает подавать личный проект.

15 серию сериала Преподы смотрите онлайн на tv.ua.