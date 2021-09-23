Преподы: смотреть онлайн 16 серию от 22.09.2021

22 сентября на канале НЛО TV вышла 16 серия сериала Преподы. 16 серию сериала Преподы смотрите онлайн на tv.ua.

Смотрите в 16 серии сериала Преподы

В колледже много студентов, которые отстают. Директор предписывает преподавателям заниматься «двоечниками» после уроков, пока все ученики не подтянут свои знания. Преподаватели не хотят бесплатно сидеть после уроков, и все, кроме Юли начинают халтурить и жульничать. Директор довольна «успехами» студентов и даже записывает нескольких на городскую олимпиаду. Здесь учителя понимают, что это полный провал, и должны что-то придумать.

16 серию сериала Преподы смотрите онлайн на tv.ua.