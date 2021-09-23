Преподы: смотреть онлайн 18 серию от 23.09.2021
23 сентября на канале НЛО TV вышла 18 серия сериала Преподы. 18 серию сериала Преподы смотрите онлайн на tv.ua.
В колледже существует традиция: каждый год весь преподавательский состав делает совместную фотографию. Фотографии разных лет висят в кабинете директора. Юля становится ответственной за подготовку. Артур сталкивается с проблемой – одна из учениц влюбляется в него и не дает ему прохода. Артур вызывает родителей девушки к себе.
18 серию сериала Преподы смотрите онлайн на tv.ua.