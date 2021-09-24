Преподы: смотреть онлайн 20 серию от 24.09.2021

24 сентября на канале НЛО TV выйдет 20 серия сериала Преподы. 20 серию сериала Преподы смотрите онлайн на tv.ua.

Смотрите в 20 серии сериала Преподы

Директриса выходит замуж за иностранца и, в связи с переездом в другую страну, Оксана Ивановна оставляет пост главы колледжа. Новым директором становится Валентин Олегович Каша, который оказывается «исчадием ада и эксцентричным шизофреником». Он вводит новые идиотские правила, придумывает приказы, которые ограничивают и унижают, как преподов, так и студентов. Отныне в колледже все понимают, как на самом деле было хорошо при старой директрисе, но начинают подстраиваться. Что может спасти всех? Или кто?

20 серию сериала Преподы смотрите 24 сентября в 18:00 на НЛО TV и после эфира онлайн на tv.ua.