Преподы: смотреть онлайн 20 серию от 24.09.2021

24 сентября 2021 06:00 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

Все статьи автора...

Преподы: смотреть онлайн 20 серию от 24.09.2021
Преподы: смотреть онлайн 20 серию от 24.09.2021
пресс-служба

24 сентября на канале НЛО TV выйдет 20 серия сериала Преподы. 20 серию сериала Преподы смотрите онлайн на tv.ua.

Читайте такжеПреподы – премьера сериала на телеканале НЛО TV
Смотрите в 20 серии сериала Преподы

Директриса выходит замуж за иностранца и, в связи с переездом в другую страну, Оксана Ивановна оставляет пост главы колледжа. Новым директором становится Валентин Олегович Каша, который оказывается «исчадием ада и эксцентричным шизофреником». Он вводит новые идиотские правила, придумывает приказы, которые ограничивают и унижают, как преподов, так и студентов. Отныне в колледже все понимают, как на самом деле было хорошо при старой директрисе, но начинают подстраиваться. Что может спасти всех? Или кто?

20 серию сериала Преподы смотрите 24 сентября в 18:00 на НЛО TV и после эфира онлайн на tv.ua.

Читайте TV.ua в Google.News

Облако тегов

сериалы видео Преподы

Материалы по теме

Адская кухня: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 27.09.2021)
Телешоу

Адская кухня: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 27.09.2021)
Танці з зірками-2021: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 26.09.2021)
Телешоу

Танці з зірками-2021: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 26.09.2021)
Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 26.09.2021)
Телешоу

Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 26.09.2021)
Преподы: смотреть онлайн 19 серию от 24.09.2021
Сериалы

Преподы: смотреть онлайн 19 серию от 24.09.2021

Популярное на сайте

Тайная любовь: смотреть 1 серию онлайн (эфир от 20.09.2021)

Тайная любовь: смотреть 1 серию онлайн (эфир от 20.09.2021)
Холостячка-2: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.09.2021)

Холостячка-2: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.09.2021)
Тайная любовь: смотреть 5 серию онлайн (эфир от 22.09.2021)

Тайная любовь: смотреть 5 серию онлайн (эфир от 22.09.2021)
Тайная любовь: смотреть 2 серию онлайн (эфир от 20.09.2021)

Тайная любовь: смотреть 2 серию онлайн (эфир от 20.09.2021)

Популярное видео

Тайная любовь: смотреть 1 серию онлайн (эфир от 20.09.2021)

Тайная любовь: смотреть 1 серию онлайн (эфир от 20.09.2021)
Холостячка-2: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.09.2021)

Холостячка-2: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.09.2021)
Тайная любовь: смотреть 5 серию онлайн (эфир от 22.09.2021)

Тайная любовь: смотреть 5 серию онлайн (эфир от 22.09.2021)
Тайная любовь: смотреть 2 серию онлайн (эфир от 20.09.2021)

Тайная любовь: смотреть 2 серию онлайн (эфир от 20.09.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK