Преподы: смотреть онлайн 20 серию от 24.09.2021
24 сентября на канале НЛО TV выйдет 20 серия сериала Преподы. 20 серию сериала Преподы смотрите онлайн на tv.ua.
Директриса выходит замуж за иностранца и, в связи с переездом в другую страну, Оксана Ивановна оставляет пост главы колледжа. Новым директором становится Валентин Олегович Каша, который оказывается «исчадием ада и эксцентричным шизофреником». Он вводит новые идиотские правила, придумывает приказы, которые ограничивают и унижают, как преподов, так и студентов. Отныне в колледже все понимают, как на самом деле было хорошо при старой директрисе, но начинают подстраиваться. Что может спасти всех? Или кто?
20 серию сериала Преподы смотрите 24 сентября в 18:00 на НЛО TV и после эфира онлайн на tv.ua.