Преподы: смотреть онлайн 19 серию от 24.09.2021
24 сентября на канале НЛО TV выйдет 19 серия сериала Преподы. 19 серию сериала Преподы смотрите онлайн на tv.ua.
Сегодня первый день сессии, все преподы в приподнятом настроении, ведь «учитель зарабатывает два раза в год, а потом полгода с этого живет». Ярик так и называет это - сезонный заработок. Юля критикует действия коллег, ей это не понятно, тем более, что все происходит слишком открыто. Директриса сообщает всем, что в городе началась облава с целью выявления взяточников, и уже нескольких учителей, из других учреждений, арестовали сегодня.
19 серию сериала Преподы смотрите 24 сентября в 18:00 на НЛО TV и после эфира онлайн на tv.ua.