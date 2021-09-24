Преподы: смотреть онлайн 19 серию от 24.09.2021

24 сентября 2021 05:00 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Преподы: смотреть онлайн 19 серию от 24.09.2021
Преподы: смотреть онлайн 19 серию от 24.09.2021
пресс-служба

24 сентября на канале НЛО TV выйдет 19 серия сериала Преподы. 19 серию сериала Преподы смотрите онлайн на tv.ua.

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Смотрите в 19 серии сериала Преподы

Сегодня первый день сессии, все преподы в приподнятом настроении, ведь «учитель зарабатывает два раза в год, а потом полгода с этого живет». Ярик так и называет это - сезонный заработок. Юля критикует действия коллег, ей это не понятно, тем более, что все происходит слишком открыто. Директриса сообщает всем, что в городе началась облава с целью выявления взяточников, и уже нескольких учителей, из других учреждений, арестовали сегодня.

19 серию сериала Преподы смотрите 24 сентября в 18:00 на НЛО TV и после эфира онлайн на tv.ua.

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