Козырное место - смотреть онлайн 18 серию от 12.10.2021
12 октября на канале 2+2 выйдет 18 серия сериала Козырное место. 18 серию сериала Козырное место смотрите онлайн на tv.ua
Коваль старается помочь своему старому товарищу — оперу Мельнику избежать увольнения и развода. Трегубову объявили выговор с занесением в личное дело из-за того, что Архитектора отпустили. Архитектор не выполнил заказ на убийство и теперь его семья в опасности.
18 серию сериала Козырное место смотрите онлайн 16 октября на tv.ua.