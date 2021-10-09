Козырное место - смотреть онлайн 18 серию от 12.10.2021

9 октября 2021 16:45 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Козырное место - смотреть онлайн 18 серию от 12.10.2021
Козырное место - смотреть онлайн 18 серию от 12.10.2021
пресс-служба

12 октября на канале 2+2 выйдет 18 серия сериала Козырное место. 18 ​серию сериала Козырное место смотрите онлайн на tv.ua

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Смотрите в 18 серии сериала Козырное место

Коваль старается помочь своему старому товарищу — оперу Мельнику избежать увольнения и развода. Трегубову объявили выговор с занесением в личное дело из-за того, что Архитектора отпустили. Архитектор не выполнил заказ на убийство и теперь его семья в опасности.

18 серию сериала Козырное место смотрите онлайн 16 октября на tv.ua.

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