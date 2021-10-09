Козырное место - смотреть онлайн 18 серию от 12.10.2021

12 октября на канале 2+2 выйдет 18 серия сериала Козырное место. 18 ​серию сериала Козырное место смотрите онлайн на tv.ua

Смотрите в 18 серии сериала Козырное место

Коваль старается помочь своему старому товарищу — оперу Мельнику избежать увольнения и развода. Трегубову объявили выговор с занесением в личное дело из-за того, что Архитектора отпустили. Архитектор не выполнил заказ на убийство и теперь его семья в опасности.

18 серию сериала Козырное место смотрите онлайн 16 октября на tv.ua.