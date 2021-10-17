Козырное место - смотреть онлайн 23 серию от 20.10.2021

20 октября на канале 2+2 выйдет 23 серия сериала Козырное место. 23 ​серию сериала Козырное место смотрите онлайн на tv.ua

Смотрите в 23 серии сериала Козырное место

Трегубов «крышует» работу казино. По уликам Коваль узнает почерк настоящего Архитектора. Опер уверен, что киллер жив и есть смысл возобновить его поиски. В Департаменте внутренней безопасности начали интересоваться, как Коваль купил машину, стоимость которой превышает его доходы. В казино убивают нескольких людей, Трегубов начинает нервничать.

23 серию сериала Козырное место смотрите онлайн 23 октября на tv.ua.