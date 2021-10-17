Козырное место - смотреть онлайн 23 серию от 20.10.2021
20 октября на канале 2+2 выйдет 23 серия сериала Козырное место. 23 серию сериала Козырное место смотрите онлайн на tv.ua
Трегубов «крышует» работу казино. По уликам Коваль узнает почерк настоящего Архитектора. Опер уверен, что киллер жив и есть смысл возобновить его поиски. В Департаменте внутренней безопасности начали интересоваться, как Коваль купил машину, стоимость которой превышает его доходы. В казино убивают нескольких людей, Трегубов начинает нервничать.
23 серию сериала Козырное место смотрите онлайн 23 октября на tv.ua.