Слепая-2: смотреть онлайн 1 серию (эфир от 11.09.2020)

11 сентября на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA зрители увидят 1 серию мистического сериала Слепая-2.

Смотрите в 1 серии сериала Слепая-2:

а помощью к бабе Любе в мистическом сериале Слепая 2 сезон 1 серия от 11.09.2020 обратился Леонид. В последнее время мужчина видит странные видения, которые очень беспокоят его. Особенно Леонида поразил последний случай, когда он увидел незнакомую девушку в собственной квартире. Именно это видение преследовало мужчину больше других и он не знал, как его трактовать. Поэтому и решил обратиться к бабушке. Что сказала слепая провидица? Узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн 1 серию Слепая 2 сезон.

Кто эта таинственная незнакомка и откуда она знает Леонида?

Провидца увидела судьбу Леонида и выяснила, что на его любовь проведен обряд на крови – Холодное сердце. После него влюбленные забывают друг о друге. Но если любовь сильная, то оно прорывается, вот поэтому и появляются видения. Также бабушка предупредила мужчину, что девушка из видений и есть его судьба. Кто и зачем разрушил их счастье? Удастся ли Леониду распутать клубок загадок и найти виновника? Ответ узнайте в сериале СТБ Слепая 2 сезон.

Фрагмент фото вернул память Леониду

На следующий день Леониду было не до работы. Он опоздал на совещание, чем очень разгневал начальника. Мужчина все время как бы летал в облаках и прокручивал в мыслях последние события. Тем временем коллега по работе отдала Леониду книгу, которую давно брала почитать. И вместо закладки между страницами он нашел разрезанную пополам фотографию, на которой изображена та самая незнакомка. Увидев снимок, Леонид вспомнил все события многолетней давности. Оказывается, он хорошо знал Яну и собирался на ней жениться. Так кто же разрушил их любовь?

1 серию сериала Слепая-2 смотрите в 16:30–18:30 на канале СТБ и совсем скоро — онлайн на нашем сайте TV.UA.