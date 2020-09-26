Слепая-2: смотреть онлайн 9 серию (эфир от 25.09.2020)

26 сентября 2020 10:15 Александр Кива
Слепая-2: смотреть онлайн 9 серию (эфир от 25.09.2020)

25 сентября на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA вышла 9 серию мистического сериала Слепая-2.

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Смотрите в 9 серии сериала Слепая-2:

 Счастливая семейная жизнь Валентины закончилось после странного видения. В бреду женщина увидела, как ее муж пристально целует другую. Главная героиня почувствовала, что это не хороший знак. При первой же возможности она поехала к слепой провидице, чтобы расспросить о своих опасениях. Что сказала бабушка Люба? 

Тем временем отношения Вали и Димы становились все хуже. Мужчина часто не появлялся дома, начал спать в отдельной комнате и постоянно с кем-то переписывался. Неужели Дмитрий разлюбил Валентину? И при чем здесь букет цветов?

9 серию сериала Слепая-2 смотрите совсем скоро — онлайн на нашем сайте TV.UA.

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