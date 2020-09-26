Слепая-2: смотреть онлайн 10 серию (эфир от 25.09.2020)

26 сентября 2020 10:30 Александр Кива
Слепая-2: смотреть онлайн 10 серию (эфир от 25.09.2020)

25 сентября на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA вышла 10 серию мистического сериала Слепая-2.

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Смотрите в 10 серии сериала Слепая-2:

Григорий Величко – успешный архитектор, который всегда пользовался популярностью среди женщин. Однако в последнее время в его жизни стало происходить что-то непонятное. После романтического ужина в ресторане мужчина привел к себе новую подругу Ларису. Все было хорошо до того момента, пока главный герой 10 серии сериала Слепая не увидел странное видение. В зеркале появилась блондинка, которая сказала, что Григорий навсегда потеряет мужскую силу. Слова незнакомки очень сильно напугали мужчину. Он не мог найти этому какого-то объяснения, поэтому и обратился за помощью к бабе Любе. Что сказала ясновидящая?

10 серию сериала Слепая-2 смотрите совсем скоро — онлайн на нашем сайте TV.UA.

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