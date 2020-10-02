Слепая-2: смотреть онлайн 13 серию (эфир от 02.10.2020)

2 октября на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA зрители увидят 13 серию мистического сериала Слепая-2.

Смотрите в 13 серии сериала Слепая-2:

Героиня мистического сериала Слепая 2 сезон 13 серия от 02.10.2020 уже 5 лет жила в любви и согласии со своим мужем. Елена и Сергей были очень счастливы, когда у них родилась дочь Соломия. Молодые родители стали чаще делать семейные портреты, но однажды, когда мама Елены сделала снимок счастливой семьи, Сергея на фото не оказалось. Как такое могло случиться? И что это значит? Чтобы получить ответы на эти вопросы, Елена поехала к бабе Любе. Что сказала ясновидящая? Узнайте в 13 серии сериала Слепая.

Тем временем отношения Елены с Сергеем становились все хуже. Мужчина часто не ночевал дома и совсем не помогал с ребенком. А когда Елена попыталась выяснить, что с ним происходит, Сергей собрал вещи и ушел. Почему отношения молодых супругов так испортились?

13 серию сериала Слепая-2 смотрите в 16:30–18:30 на канале СТБ и совсем скоро — онлайн на нашем сайте TV.UA.