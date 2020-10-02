Слепая-2: смотреть онлайн 14 серию (эфир от 02.10.2020)

2 октября 2020 12:45 Александр Кива
Слепая-2: смотреть онлайн 14 серию (эфир от 02.10.2020)
Слепая-2: смотреть онлайн 14 серию (эфир от 02.10.2020)
пресс-служба

2 октября на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA зрители увидят 14 серию мистического сериала Слепая-2.

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Смотрите в 14 серии сериала Слепая-2:

Чем могут быть опасны вещи умерших? И что с ними делать после смерти? Смотрите онлайн Слепая 2 сезон 14 серия от 02.10.2020 и узнайте, почему не стоит пренебрегать последней просьбой человека, который умирает.

Полгода назад Ирина потеряла мать. Перед смертью женщина завещала одно из своих колец подруге Ольге. Но дочь настолько любила это украшение, что решила оставить память о маме себе. Но в 14 серии бабушка Люба строго-настрого запретила Ирине прикасаться к кольцу и велела отдать его той, кому кольцо было передано.

Девушка, к сожалению, не послушает знахарку и навлечет большую беду на себя и свою семью. Это украшение погибшей несет угрозу близким Ирины и может убить сразу двоих людей! Удастся ли знахарке их спасти от магического воздействия кольца? 

14 серию сериала Слепая-2 смотрите в 16:30–18:30 на канале СТБ и совсем скоро — онлайн на нашем сайте TV.UA.

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