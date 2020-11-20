Слепая-2: смотреть онлайн 28 серию (эфир от 30.10.2020)

20 ноября 2020 00:08 Александр Кива
Слепая-2: смотреть онлайн 28 серию (эфир от 30.10.2020)
Слепая-2: смотреть онлайн 28 серию (эфир от 30.10.2020)
пресс-служба

30 октября на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA вышла 28 серию мистического сериала Слепая-2.

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Смотрите в 28 серии сериала Слепая-2:

Ольга и Артем встречались еще со школы, поэтому женщина была уверена, что знает мужа, как свои пять пальцев. Когда с мягкого спокойного мужчины Артем превратился в агрессивного чужака, Ольга была очень напугана. Героиня не знала, откуда берутся эти внезапные вспышки гнева в ее любимого, поэтому решила обратиться к слепой провидице. Что посоветовала женщине баба Люба? Почему характер Артема с каждым днем портится все больше?

28 серию сериала Слепая-2 смотрите совсем скоро — онлайн на нашем сайте TV.UA.

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