Слепая-2: смотреть онлайн 28 серию (эфир от 30.10.2020)
30 октября на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA вышла 28 серию мистического сериала Слепая-2.
Ольга и Артем встречались еще со школы, поэтому женщина была уверена, что знает мужа, как свои пять пальцев. Когда с мягкого спокойного мужчины Артем превратился в агрессивного чужака, Ольга была очень напугана. Героиня не знала, откуда берутся эти внезапные вспышки гнева в ее любимого, поэтому решила обратиться к слепой провидице. Что посоветовала женщине баба Люба? Почему характер Артема с каждым днем портится все больше?
28 серию сериала Слепая-2 смотрите совсем скоро — онлайн на нашем сайте TV.UA.