Слепая-2: смотреть онлайн 30 серию (эфир от 30.10.2020)
30 октября на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA вышла 30 серию мистического сериала Слепая-2.
С дочерью Георгия, Леной, случилась беда. Девочка посреди дня, читая учебник, застыла. Она молчит и ни на что не реагирует. Пока врачи пытаются выяснить, что произошло с ребенком, от бессилия Георгий идет к знахарке. Бабушка Люба уверена – девочку очаровали. Чтобы помочь дочери, Георгий должен найти голубоглазого блондина. И в этот же день фото мужчины он найдет в телефоне Лены. Кто он?
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