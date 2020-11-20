Слепая-2: смотреть онлайн 38 серию (эфир от 13.11.2020)
13 ноября на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA вышла 38 серию мистического сериала Слепая-2.
Главную героиню сериала Слепая 2 сезон 38 серия от 13.11.2020 Аню преследуют сплошные неудачи в личной жизни. Парни или бросают ее через несколько недель после начала отношений, или вообще оказываются женатыми! Девушку постоянно преследуют тревожные видения – она видит в отражении незнакомую ей женщину. За помощью Аня пойдет к бабушке Любе. Знахарка увидит, что на нее бывшая жена отца наложила венец безбрачия. Теперь, чтобы вернуть себе удачу в любовных делах, Ане необходимо найти ту женщину. Но сделать это будет крайне трудно…
38 серию сериала Слепая-2 смотрите совсем скоро — онлайн на нашем сайте TV.UA.