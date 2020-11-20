Слепая-2: смотреть онлайн 37 серию (эфир от 13.11.2020)
13 ноября на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA вышла 37 серию мистического сериала Слепая-2.
В сериале Слепая 2 сезон 37 серия от 13.11.2020 в доме Зои происходят мистические вещи, которые пугают женщину. Маленький ребенок Зои ведет себя странно – то плачет непрерывно, то смеется, то будто играет и разговаривает с кем-то невидимым. При этом в квартире постоянно закрываются двери, падают фото со стены и шевелятся занавески. Можно ли остановить этот ужас? И могут ли это быть последствия какого-то страшного проклятия? За помощью Зоя поедет к бабушке Любе. И хотя разговор у них не сложится, ради ребенка знахарка поможет девушке.
37 серию сериала Слепая-2 смотрите совсем скоро — онлайн на нашем сайте TV.UA.