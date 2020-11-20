Слепая-2: смотреть онлайн 36 серию (эфир от 13.11.2020)

20 ноября 2020 01:25 Александр Кива
Слепая-2: смотреть онлайн 36 серию (эфир от 13.11.2020)

13 ноября на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA вышла 36 серию мистического сериала Слепая-2.

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Смотрите в 36 серии сериала Слепая-2:

Последние месяцы у героини мистического сериала Слепая 2 сезон 36 серия от 13.11.2020 начались серьезные неприятности. Евгению Григоренко преследовали неудачи в бизнесе, а дома мучили странные приступы, во время которых женщина задыхалась и слышала женский голос, который проклинал ее. Последний раз приступ был настолько силен, что Евгения испугалась за свою жизнь и решила обратиться к бабушке. Помогла ли ей провидица? Ответ – в 36 серии сериала Слепая. Тем временем Евгении становилось все хуже. Приступы удушья заканчивались потерей сознания, а героиня не могла это никак предотвратить. В чем причина страданий Евгении?

36 серию сериала Слепая-2 смотрите совсем скоро — онлайн на нашем сайте TV.UA.

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