Слепая-2: смотреть онлайн 35 серию (эфир от 13.11.2020)
13 ноября на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA вышла 35 серию мистического сериала Слепая-2.
Героиня мистического сериала Слепая 2 сезон 35 серия от 13.11.2020 давно чувствовала, что обладает от природы особыми способностями. Однажды на остановке у Евгении украли сумку, она крикнула в след грабителю, чтобы у него руки отсохли, а через несколько секунд практически так и случилось – парень упал и сломал руку. Это был не первый случай, когда проклятия Евгении сбывалось, поэтому героиня сериала Слепая решила обратиться за помощью к бабушке. Что сказала ей провидица? Помогла ли избавиться от магической силы и наладить жизнь?
35 серию сериала Слепая-2 смотрите совсем скоро — онлайн на нашем сайте TV.UA.