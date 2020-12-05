Слепая-2: смотреть онлайн 42 серию (эфир от 20.11.2020)

20 ноября на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA вышла 42 серию мистического сериала Слепая-2.

Смотрите в 42 серии сериала Слепая-2:

Талантливый хирург в сериале Слепая 2 сезон 42 серия от 20.11.2020 Валерий Горовченко внезапно начинает бояться крови. Он больше не может работать, ведь от самого вида крови его охватывает панический страх и тошнит, начинают дрожать руки.

Знахарка говорит, что виной всему проклятая вещь, которая досталась хирургу от покойной матери. Горовченко не может поверить в страшные слова, ведь мать его очень любила. Однако ясновидящая не ошибается – Валерия действительно прокляли на материнской крови. Неужели мать прокляла родного сына, которого любила больше всего в жизни? Пришло время узнать правду.

42 серию сериала Слепая-2 смотрите скоро — онлайн на нашем сайте TV.UA.