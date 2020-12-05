Слепая-2: смотреть онлайн 44 серию (эфир от 27.11.2020)
27 ноября на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA вышла 44 серию мистического сериала Слепая-2.
Смотрите онлайн мистический сериал Слепая 2 сезон 44 серия от 27.11.2020 на сайте Teleportal.ua и узнайте, почему Ирина чуть не потеряла свою судьбу. Всю жизнь девушка страдала от лишнего веса: сверстники травили ее, а парни не обращали внимания. Приложив титанические усилия Ире удалось похудеть, но однажды в зеркале она снова увидела себя полнотелой. Героиня очень испугалась, что снова наберет вес, поэтому поехала к бабушке, чтобы узнать, что это значит. В 44 серии Слепая сказала девушке, что причудливое марево предупреждает не об изменении внешности, а о возможной потере своей судьбы. Чтобы этого избежать, Ирина должна прекратить выдавать себя за другого человека в социальных сетях и рассказать своему окружению правду. Решится ли девушка на такой отважный шаг? И как изменится ее жизнь после празднования дня рождения?
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