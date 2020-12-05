Слепая-2: смотреть онлайн 45 серию (эфир от 27.11.2020)
27 ноября на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA вышла 45 серию мистического сериала Слепая-2.
В сериале Слепая 2 сезон 45 серия от 27.11.2020 официантка Настя мечтает похудеть ради повышения. Сестра ее жениха находит для нее диетолога. А тот оказывается человеком, который в последнее время преследует девушку в видениях. Знахарка категорически запрещает сбрасывать девушке вес и советует немедленно прекратить визиты к диетологу. Бабушка Люба предостерегает – на девушку ждет смерть. Впрочем, врач имеет над ней какую-то непостижимую власть. Настя невольно влюбляется в него, и начинает стремительно терять силы ...
45 серию сериала Слепая-2 смотрите скоро — онлайн на нашем сайте TV.UA.