Слепая-2: смотреть онлайн 46 серию (эфир от 27.11.2020)

5 декабря 2020 11:16 Александр Кива
Слепая-2: смотреть онлайн 46 серию (эфир от 27.11.2020)
Слепая-2: смотреть онлайн 46 серию (эфир от 27.11.2020)
пресс-служба

27 ноября на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA вышла 46 серию мистического сериала Слепая-2.

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Смотрите в 46 серии сериала Слепая-2:

В сериале Слепая 2 сезон 46 серия от 27.11.2020 Арина Садовенко сильно волнуется за свою чрезвычайно умную и талантливую дочь Дину. Уже несколько месяцев девочка время от времени теряет сознание. Врачи не обнаружили никаких проблем со здоровьем, но странные приступы происходят все чаще. Бабушка Люба увидит, что Дину сглазила какая-то женщина. И она близка к ребенку. Как среди десятков знакомых вычислить человека, который мог сглазить девочку? И почему детские вещи ни в коем случае нельзя оставлять без присмотра? 

46 серию сериала Слепая-2 смотрите скоро — онлайн на нашем сайте TV.UA.

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