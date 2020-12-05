Слепая-2: смотреть онлайн 47 серию (эфир от 04.12.2020)

5 декабря 2020 21:41 Александр Кива
Слепая-2: смотреть онлайн 47 серию (эфир от 04.12.2020)
Слепая-2: смотреть онлайн 47 серию (эфир от 04.12.2020)
пресс-служба

4 декабря на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA вышла 47 серию мистического сериала Слепая-2.

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Смотрите в 47 серии сериала Слепая-2:

Смотрите онлайн мистический сериал Слепая 2 сезон 47 серия от 04.12.2020. У Лилии Руденко была счастливая семья: любящий муж Александр, умный сын Даниил и лучшая невестка Евгения. Больше всего на свете женщина мечтала о внуках, но молодые последнее время постоянно ссорились и были в шаге от развода. Лилия решила обратиться к бабушке, чтобы та помогла помирить детей. Слепая порекомендовала героине не вмешиваться в отношения пары, потому что будет беда. Однако Лилия ослушалась совета мудрой провидицы и решила провести приворот, чтобы примирить молодых. К каким ужасным последствиям это привело? 

47 серию сериала Слепая-2 смотрите скоро — онлайн на нашем сайте TV.UA.

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