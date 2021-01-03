Слепая-2: смотреть онлайн 53 серию (эфир от 11.12.2020)
11 декабря на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA вышла 53 серию мистического сериала Слепая-2.
Марина только что вышла замуж и была на седьмом небе от счастья. Однако вечером после свадьбы произошло нечто непонятное. В одном из подаренных конвертов вместо денег девушке померещились гадкие жуки... А вскоре в жизни молодой семьи начались финансовые проблемы. Героиня 53 серии сериала Слепая немедленно поехала к бабушке Любе за советом. Провидица сразу почувствовала, что все проблемы и беды в молодой семье случаются из-за подаренной купюры, которую заговорили на нищету. Если порчу не снять, то отношения будут портиться еще больше. Кто пожелал Марине зла? Удастся ли девушке вырваться из пропасти безденежья?
53 серию сериала Слепая-2 смотрите скоро — онлайн на нашем сайте TV.UA.