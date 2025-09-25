Хто зверху 14 сезон 1 випуск від 25.09.2025 дивитися онлайн
25 вересня 2025 20:00
Юлія Туренко
Хто зверху 14 сезон: дивитися 1 випуск онлайн від 25.09.2025
Пресслужба Нового каналу
25.09.2025 на Новому каналі і на сайті TV.UA в етер вийшов 1 випуск 14 сезону шоу Хто зверху. 1 випуск проєкту Хто зверху 14 сезон від 25.09.2025 дивіться онлайн на сайті TV.UA.
Дивіться у 1 випуску проєкту Хто зверху
14 сезон: сьогодні у жіночій команді грають – KOLA, Анастасія Ткаченко та Анна Трінчер. Їх веде до перемоги жорсткою та впевненою рукою Леся Нікітюк. Проти них під супроводом ведучого Володимира Дантеса грають Роман Міщеряков, Іван Кухарчук та Володимир Черняк. Яка команда переможе? Дивіться онлайн Хто зверху 14 сезон 1 випуск від 25.09.2025.
