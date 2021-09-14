Затерянный мир: Мистический рейс — смотреть выпуск онлайн от 16.09.2021

14 сентября 2021 16:45 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Затерянный мир: Мистический рейс — смотреть выпуск онлайн от 16.09.2021
Затерянный мир: Мистический рейс — смотреть выпуск онлайн от 16.09.2021
пресс-служба

16 сентября в 16:55 на канале 2+2 выйдет новый выпуск проекта Затерянный мир. Новый эпизод программы Затерянный мир 2021 смотрите после эфира онлайн на tv.ua.

Читайте такжеГеннадий Попенко: Мне очень интересно быть частью "Затерянного мира"
Смотрите в новом выпуске проекта Затерянный мир:

Ведущий Геннадий Попенко расскажет о самом опасном транспорте на планете — самолете. Вы узнаете, есть ли места на Земле, над которыми лучше не летать, может ли повлиять номер рейса на полет, и почему расследования авиакатастроф часто заводят в тупик.

А также авторы программы расскажут о самом загадочном исчезновении самолета в истории современной авиации — Боинге-777, на борту которого находилось 239 пассажиров.

Новый выпуск программы Затерянный мир от 16.09.2021 смотрите онлайн после эфира на tv.ua.

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