Затерянный мир: Мистический рейс — смотреть выпуск онлайн от 16.09.2021

16 сентября в 16:55 на канале 2+2 выйдет новый выпуск проекта Затерянный мир. Новый эпизод программы Затерянный мир 2021 смотрите после эфира онлайн на tv.ua.

Смотрите в новом выпуске проекта Затерянный мир

Ведущий Геннадий Попенко расскажет о самом опасном транспорте на планете — самолете. Вы узнаете, есть ли места на Земле, над которыми лучше не летать, может ли повлиять номер рейса на полет, и почему расследования авиакатастроф часто заводят в тупик.

А также авторы программы расскажут о самом загадочном исчезновении самолета в истории современной авиации — Боинге-777, на борту которого находилось 239 пассажиров.

Новый выпуск программы Затерянный мир от 16.09.2021 смотрите онлайн после эфира на tv.ua.