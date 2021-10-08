Затерянный мир: Ювелирный диктатор — смотреть выпуск онлайн от 06.10.2021

6 октября в 16:55 на канале 2+2 вышел новый выпуск проекта Затерянный мир. Новый эпизод программы Затерянный мир 2021 смотрите онлайн на tv.ua.

Смотрите в новом выпуске проекта Затерянный мир

Ведущий Максим Сухенко расскажет историю бывшего президента Филиппин Фердинанда Маркоса, которого называют отцом коррупции. Так, как воровал он, не умел ни один диктатор мира. По одной из версий, за время своего правительства Маркос украл 30 миллиардов долларов.

В этом выпуске вы узнаете, как Маркос познакомился со своей будущей супругой, ее влияние на президента, и на что она тратила награбленные мужем богатства.

Также, авторы проекта расскажут, как Маркосу долгие годы удавалось маскировать следы преступлений, оставаясь в глазах общественности бедным и честным демократом, беспокоящимся про своих людей.

Новый выпуск программы Затерянный мир от 06.10.2021 смотрите онлайн на tv.ua.