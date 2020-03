Куда пойти в Киеве 6–9 марта 2020 (афиша)

Наконец-то пришла весна, и март радует нас теплом и предстоящими длинными выходными.

Балет «Сухишвили»

Афиша мероприятий тоже будет весьма насыщенной, так что определяйтесь с выбором и спешите купить билеты.

● Где: Национальный дворец искусств «Украина»

● Когда: 06, 07, 09 марта, 19:00; 08 марта, 15:00 ,19:00

● Сколько: 1550–3900 грн/ Купить билеты.

Национальному балету Грузии «Сухишвили», который отмечает в этом году 75-летие, всегда восхищенно аплодировали мировые лидеры и выдающиеся деятели искусства. В 1935 году молодой солист Тбилисского театра оперы и балета Илико Сухишвили победил на Всемирном фестивале народного танца в Лондоне и получил золотую медаль королевы Англии. С тех пор парень занимался воплощением своей мечты – развития народного танцевального искусства в Грузии. Спустя 10 лет Илико Сухишвили и его жена Нино Рамишвили основали Ансамбль народного танца Грузии – нынешний балет «Сухишвили», а вскоре коллектив уже гастролировал по всему миру. В США его танцы были дважды признаны лучшим шоу на Бродвее, а на сцене Ла Скала в Милане занавес после выступления грузинских виртуозов поднимался 14 раз, что занесено в Книгу рекордов Гиннеса (до того рекорд принадлежал Энрико Карузо – 11 раз).

Сегодня коллективом руководит уже третье поколение династии Сухишвили – внуки основателей, которых также зовут Илико и Нино. Выступления легендарного коллектива – это 100 талантливых танцоров, 2500 костюмов, собственный оркестр с уникальными народными инструментами, неповторимый колорит и особенная грузинская энергетика.

«Друга Ріка» – концерт к 15-летию альбома «Рекорди»

● Где: ATLAS

● Когда: 7 марта, 19:00

● Сколько: 500–1200 грн/ Купить билеты.

Группа «Друга Ріка» к началу 2000-х годов уже имела немалые достижения: победу на фестивале «Майбутнє України» в 1999 году и мегадрайвовое выступление на PROSTO ROCK в 2000-м, а также два альбома, «Я є» и «Два», и успешные ротации на радио и телеканалах. Весь 2004 год музыканты работали над третьим альбомом «Рекорди», который был выпущен в апреле 2005-го и стал действительно рекордным. Песни из него остаются на пике популярными уже почти 15 лет, хотя и не все. Самые хитовые композиции – «Так мало тут тебе», «П'ю з твоїх долонь», «Три хвилини», «Відчиняй» – оказались настолько хитовыми, что с тех пор не проходит ни одного концерта, на котором публика не требовала бы их. Но вместе с тем, по признанию лидера группы Валерия Харчишина, эти треки оттеснили на второй план более непростые и концептуальные вещи, такие как «Сам собі острів», «Шоу», «Падали» та «Секс на драйв», которые редко исполнялись, поскольку в то время оказались сложными как для исполнения, так и для восприятия. И вот теперь приходит их время, считает фронтмен «Другої Ріки», как раньше, еще до «Рекордів», было с «ООО.ТБ», «Шансон» и «Радіохіт», тоже «рожденными преждевременно». Но спустя 15 лет, когда выросли и сами артисты, и их зрители, «Друга Ріка» приглашает своих фанов на большой концерт к юбилею любимого альбома, в котором обещают сыграть абсолютно и все и даже больше.

Дискотека 80-х. C.C.Catch, Liz Mitchell, Didier Marouani, Afric Simone

● Где: Дворец спорта

● Когда: 07 марта, 19:00

● Сколько: 750–2950 грн/ Купить билеты.

Если вы не можете усидеть на месте под зажигательные disco-ритмы, не пропустите ежегодный танцевальный марафон «Дискотека 80» с участием мировых поп-легенд, который пройдет в праздничные выходные во Дворце спорта.

C.C.Catch (Каролина Катарина Мюллер), работавшая с лидером Modern Talking Дитером Боленом, стала популярна в 1985 году, после выхода ее дебютного сингла I Can Lose My Heart Tonight. Песня стала хитом во всех европейских странах, а юную немецко-нидерландскую певицу окрестили «королевой диско». Через год вышел первый альбом Catch the Catch, принесший исполнительнице мировую популярность и любовь миллионов поклонников.

Немецкая группа Boney M., созданная в 1975 году, состояла из уроженцев Карибских островов. Ее солистка Лиз Митчелл исполнила большинство женских вокальных партий во время записей на диски. За 10 лет совместной карьеры музыканты получили множество престижных музыкальных наград, выпустили около 200 золотых и платиновых дисков, группа занесена в Книгу рекордов Гиннесса за объемы продаж в мире. С 1985 года участники Boney M. работают каждый со своими проектами, но часто собираются вместе, чтобы исполнить лучшие хиты.

Французскому певцу Didier Marouani мировую славу принесло сотрудничество с композитором Роланом Романелли и басистом Янником Топом. Их совместный проект – легендарная электронная группа Space – была мегапопулярна в 70–80-х годах, в том числе в бывшем СССР, куда артисты не раз приезжали с концертами. Песни Magic Fly, Tango in Space, Let Me Know The Wonder, A Symphonic Space Dream, Just Blue спустя годы так же любимы меломанами.

Мозамбикский певец Afric Simone выпустил 9 альбомов, в которые вошло много танцевальных хитов, но самой известной композицией и его визитной карточкой уже много лет остается Hafanana, написанная на языке шангаан народности тонга с английскими вставками. Это гимн толерантности и оптимизму, призывающий смотреть на мир просто и радоваться жизни.

Специальными гостями концерта станут украинские звезды 90-х «Аква Вита» и «Ван-Гог». Ведущий шоу – певец и шоумен BIG BOSS.

МАЧЕТЕ – презентация нового альбома I'MPULSE

● Где: Stereo Plaza

● Когда: 07 марта, 20:00

● Сколько: 690–1990 грн/ Купить билеты.

Певец, композитор и автор песен Ярослав Малый в 2002 году основал группу «ТОКИО», которая выпустила 4 альбома – Tokio (2004), Puls 200 (2006), «Выбираю любовь» (2009), Magic (2013), а также получила несколько музыкальных наград как лучший рок-коллектив в середине 2000-х годов. Спустя несколько лет Ярослав понял, что ему нужен еще один проект – более камерный, в котором можно не ориентироваться на крупные концертные и телевизионные форматы и исполнять песни, не вписывающиеся в репертуар «ТОКИО». Таким сайд-проектом и стала группа «Мачете», созданная в 2011 году, а спустя год выпустившая одноименный альбом. Уже первые клипы, снятые в пределах ограниченного бюджета и рассчитанные в первую очередь на интернет-аудиторию, завоевали бешеную популярность и долго держались на первых позициях в музыкальных чартах. Ярослав Малый получил за проект «Мачете» звание интернет-героя 2011 года по версии издания «Коммерсантъ Weekend».

Группа на несколько лет брала творческий отпуск, с конца 2018 года возобновила концертную деятельность, и теперь Ярослав с коллегами готовы представить своим поклонникам новый альбом I’MPULSE. Это настоящий музыкальный роман, в котором каждая композиция искрится любовью и чувственным откровением.

Квест «Охотники за привидениями»

● Где: ВДНГ, Центр семейного досуга Teleport

● Когда: 08 марта, 16:00

● Сколько: 300 грн/ Купить билеты.

Юных смельчаков, которые знают все о духах, ведьмах и прочих потусторонних существах, приглашают попробовать свои силы в важной миссии, которая пройдет в помещении секретной лаборатории.

Итак, в штабе происходят загадочные вещи. Не иначе как в нем поселились… привидения, которые очень хотят познакомиться с нашими героями. Надежно запертые в пробирках, бутылях с химическими реактивами, шкафах, бумажных свитках и даже замурованные в стенах, теперь они будут обращаться ко всем вокруг. А суперкоманде предстоит справиться с разными непростыми заданиями. Их ждет борьба с кровавыми монстрами, воздушная охота на ведьм, огненное столкновение с темными силами, встреча с невидимыми обитателями штаба, освобождение лабораторной пленницы, приручение карманных призраков, уроки зельеварения и зажигательные танцы в диско-склепе.

Также в программе праздника – тематический аквагрим, торжественный запуск темных сил в космос и целебные коктейли с «кровью». Будет жу-у-у-утко интересно!

Рекомендуемый возраст участников – от 6 до 12 лет. Продолжительность квеста – 120 минут.

Pianoбой – ХICТОРI. Праздничный концерт с оркестром

● Где: Дворец спорта

● Когда: 08 марта, 19:00

● Сколько: 290–1790 грн/ Купить билеты.

Пианист Дмитрий Шуров участвовал в нескольких мегапопулярных музыкальных проектах, в частности работал с группами «Океан Ельзи», «Земфира» и Esthetic Education. В 2009 году, во время работы над оперой «Лев и Лея», часть которой прозвучала на фэшн-показе в Париже, Дмитрий всерьез задумался о создании собственной группы. Вместе со своей сестрой Ольгой музыкант несколько месяцев не покладая рук работал над материалом для будущего проекта, и уже в сентябре 2009-го во время фестиваля Moloko Music Fest Дмитрий и Ольга Шуровы представили «Pianoбой». В ноябре состоялась премьера первой песни «Смысла.нет» на радио и телевидении, а 29 декабря 2009-го «Pianoбой» дал в Киеве первый сольный концерт.

С тех пор популярность проекта постоянно росла, как и количество фанов группы – членов pianofamily. В мае 2012 года вышел дебютный альбом группы – «Простые вещи», в 2013-м – второй, «Не прекращай мечтать», а в 2015-м – третий, Take Off. И вот в рамках празднования 10-летия группы Дмитрий с коллегами сыграют большой концерт во Дворце спорта, где представят новый альбом – «ХICТОРI». Это и правда история – очень жизненная, искренняя, местами грустная, трогательная и очень оптимистичная. Ну и, конечно, не обойдется без уже полюбившихся зрителям композиций, которые прозвучат в неожиданной оркестровой аранжировке. Это будет грандиозное шоу, с бешеной смесью попа, рока, симфонических мелодий и электроники.

Самый весенний стендап

● Где: Fedoriv Hub

● Когда: 08 марта, 20:00

● Сколько: 250–600 грн/ Купить билеты.

Популярный жанр стендап-комедии, в которой артист выступает перед живой аудиторией, общаясь напрямую со зрителями, уходит корнями еще во времена древнегреческих театров. Некоторые элементы стендапа встречались в европейских варьете XVIII–XIX веков, а также американских водевилях XIX века, но по-настоящему этот жанр начал развиваться в США в 40–50-х годах ХХ века, откуда перекочевал к нам. Лучшие артисты стендапа участвуют и побеждают в разных проектах на украинских и зарубежных телеканалах, а также собирают полные залы благодарных зрителей.

8 марта состоится праздничная стендап-вечеринка, которая гарантированно обеспечит всем гостям несколько дополнительных часов жизни, ведь ее, как известно, продлевает смех. Это отличный подарок для ценителей новой украинской комедии и прекрасное начало для тех, кто еще не знаком с стендапом. В вечер смелого юмора о мужчинах и женщинах, об отношениях, о жизни в целом, со зрителями будут лучшие стендап-комики Киева: Свят Загайкевич, основатель проекта «Подпольный стендап», финалист «Стендап Шоу» на «Новом канале», Сергей Липко – победитель многочисленных фестивалей, дважды победитель шоу «Рассмеши комика», сценарист проекта «Телебачення Торонто», Александр Жипецкий – актер кино и театра «Черный Квадрат», участник импровизационного шоу Rockstar Improv, Анна Кочегура – победительница в номинации Best Female Comedian независимого стендап-фестиваля, Антон Тимошенко – абсолютный победитель «Рассмеши комика», сценарист проекта «Телебачення Торонто» и других популярных программ.

Lords of the Sound – Love Story

● Где: Дворец культуры НТУУ «КПИ»● Когда: 08 марта, 19:00● Сколько: 300–1050 грн/ Купить билеты.

Основать Lords of the Sound в 2014 году продюсера Андрея Новаторова и дирижера Виталия Саражинского сподвигло их стремление играть музыку современных композиторов, творящих в сфере киноиндустрии, а также отсутствие на тот момент подобного репертуара у существующих украинских оркестров. Новосозданному коллективу отлично удалось занять эту нишу в отечественном шоу-бизнесе, и вот уже шесть лет «лорды» успешно выступают в Украине и за рубежом.

В праздничный день 8 Марта музыканты сыграют для зрителей свой самый романтический репертуар. Прозвучат саундтреки к фильмам «Мастер и Маргарита», «Звездные войны», «Сумерки», «Титаник», «Ромео и Джульетта», «Амели», «Мулен Руж», Запах женщины», La La Land, «Багровый пик» и другим. Также всех гостей ждет сюрприз – специальное отделение программы Golden Romantic Hits. Солировать будут великолепные вокалисты, участники шоу «Х-фактор» и «Голос країни» Ярослав Радионенко и Маргарита Мелешко. Дирижеры оркестра – Виталий Саражинский и Шахрох Фатхизаде.

Экскурсия «25 изюминок Киева»

● Где: встреча возле памятника Паниковскому (ул. Прорезная)

● Когда: 09 марта, 15:00

● Сколько: 200 грн/ Купить билеты.

В нашем прекрасном городе всегда есть что посмотреть, и даже тех, кто хорошо его знает, Киеву иногда удается удивить своими особыми местами и секретами-изюминками. Попробовать на вкус эти изюминки можно во время познавательной экскурсии, которая пролегает в стороне от привычных маршрутов.

Во время трехчасовой прогулки посетителям расскажут:

● почему памятник Паниковскому установлен в сквере на улице Прорезной и чем он так примечателен;

● о единственном в мире памятнике шведским болельщикам;

● куда исчезла одна старинная киевская улица и переехал памятник великому композитору;

● где в центре украинской столицы есть восточный дворик с мини-мечетью;

● где скрывается единственный сохранившийся в стране памятник Александру II;

● какой музейный двор украшает мозаика «Украинская Мадонна»;

● как связаны бразильский император Педру II и парк имени Тараса Шевченко;

● есть ли Черное море в Киеве.