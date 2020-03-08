Полина Крупчак представила новую песню "Не отпускай"

8 марта 2020 21:33 Александр Кива
Полина Крупчак представила новую песню
Певица Полина Крупчак
пресс-служба

Певица Полина Крупчак в праздник 8 Марта выпустила свою новую песню "Не отпускай".

Читайте такжеОлег Винник рассказал о самом курьезном случае на 8 марта
Когда два человека влюблены в друг друга и между ними расстояние – каждая встреча становится мечтой, каждое мгновение – запоминающимся, а фотография любимого человека – самой дорогой вещью, что есть в портмоне, в сумочке.

О мечте встретиться с любимым человеком певица Полина Крупчак поет в своей новой песне «Не отпускай», которая станет подарком для всех влюбленных девушек, женщин на День 8 Марта.

«Можем всё, что захотим, если ты со мной, а я с тобой» - такую уверенность и чувство может дать только настоящий мужчина. Ведь чтобы быть счастливой – нужно всего лишь быть любимой, быть рядом с настоящим мужчиной. И тогда не важно, где вы – вместе вы сможете добиться успеха.

Читайте также«Я люблю тільки тебе» – перший подарунок від Олега Винника прихильницям до жіночого дня
А для тех, кто ещё не влюблен, слушая эту песню, оглянитесь, внимательно посмотрите по сторонам, возможно, уже есть рядом человек, который вас любит, но не кричит громко о своих чувствах… Вам нужно решиться сделать шаг навстречу и стать настоящей, чтобы обрести свою любовь.

Слушать онлайн песню Полины Крупчак – Не отпускай.

Облако тегов

музыка премьера песни Полина Крупчак

Материалы по теме

MACHETE снял клип за 40 минут на крыше киевской высотки
Меломан

MACHETE снял клип за 40 минут на крыше киевской высотки
Украинский дуэт EDGAR & EMMA представил свой первый лирический трек с восточными мотивами
Меломан

Украинский дуэт EDGAR & EMMA представил свой первый лирический трек с восточными мотивами
Макс Барских в день старта своего мирового турне презентовал трек «Небо льёт дождем»
Меломан

Макс Барских в день старта своего мирового турне презентовал трек «Небо льёт дождем»
МастерШеф. Профессионалы-2: биография 20-ки участников проекта – знакомимся ближе с каждым из них
Новости

МастерШеф. Профессионалы-2: биография 20-ки участников проекта – знакомимся ближе с каждым из них

Популярное на сайте

Холостяк-10: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 06.03.2020)

Холостяк-10: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 06.03.2020)
Голос країни-10: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 01.03.2020)

Голос країни-10: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 01.03.2020)
«Наконец-то мы снова принадлежим друг другу»: бывший муж Ани Лорак забрал у нее дочь

«Наконец-то мы снова принадлежим друг другу»: бывший муж Ани Лорак забрал у нее дочь
Холостяк-10: 16 участниц шоу, которых выбрал Макс Михайлюк на Церемонии роз

Холостяк-10: 16 участниц шоу, которых выбрал Макс Михайлюк на Церемонии роз

Популярное видео

Холостяк-10: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 06.03.2020)

Холостяк-10: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 06.03.2020)
Голос країни-10: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 01.03.2020)

Голос країни-10: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 01.03.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 07.03.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 07.03.2020)
Від пацанки до панянки-4: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 02.03.2020)

Від пацанки до панянки-4: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 02.03.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK