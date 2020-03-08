Полина Крупчак представила новую песню "Не отпускай"

Певица Полина Крупчак в праздник 8 Марта выпустила свою новую песню "Не отпускай".

Когда два человека влюблены в друг друга и между ними расстояние – каждая встреча становится мечтой, каждое мгновение – запоминающимся, а фотография любимого человека – самой дорогой вещью, что есть в портмоне, в сумочке.

О мечте встретиться с любимым человеком певица Полина Крупчак поет в своей новой песне «Не отпускай», которая станет подарком для всех влюбленных девушек, женщин на День 8 Марта.

«Можем всё, что захотим, если ты со мной, а я с тобой» - такую уверенность и чувство может дать только настоящий мужчина. Ведь чтобы быть счастливой – нужно всего лишь быть любимой, быть рядом с настоящим мужчиной. И тогда не важно, где вы – вместе вы сможете добиться успеха.

А для тех, кто ещё не влюблен, слушая эту песню, оглянитесь, внимательно посмотрите по сторонам, возможно, уже есть рядом человек, который вас любит, но не кричит громко о своих чувствах… Вам нужно решиться сделать шаг навстречу и стать настоящей, чтобы обрести свою любовь.

Слушать онлайн песню Полины Крупчак – Не отпускай.