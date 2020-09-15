Идеальная поза для секса по знаку Зодиака

15 сентября 2020 23:00 Алла Лысак
Идеальная поза для секса по знаку Зодиака
Идеальная поза для секса по знаку Зодиака
pixabay.com

Астрологи считают, что знак Зодиака влияет абсолютно на все сферы жизни человека, он даже определяет лучшую позу для занятий любовь.

Овен – вы любите все держать под контролем, лучшей позой для женщин станет наездница, а для мужчин – сзади.

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Телец – в постели вы за комфорт и надежность, вам нравится качественный секс, почему бы не расслабиться в «миссионерской» позе?

Близнецы – вам нужен секс с изюминкой, а подходящими будут позы с визуальным контактом. Наблюдая за тем, как возбуждается партнер, вы тоже будете возбуждаться, предлагаем заняться этим стоя лицом к лицу.

Рак – для вас секс обладает мощной эмоциональной окраской, женщина предпочитает позу «наездница», мужчины не прочь насладиться «миссионерской».

Лев – вы искушенный любовник, не так ли? Удивить вас чем-то сложно, а удивлять необходимо. Попробуйте догги-стайл, чтобы насладиться страстью, показать темперамент, сделать это в одном ритме и получить ответную реакцию.

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Дева – дайте выход своей чувствительности, вам необходимы зрительный контакт и полная сосредоточенность на процессе, подойдут позы «ложки» или лежа на боку.

Идеальная поза для секса по знаку Зодиака

Весы – вы за равноправие даже в сексе, вам подойдут позы «паук» или «краб», когда влюбленные находятся в полном контакте.

Скорпион – вас считают лучшим в сексе, вы используете элементы БДСМ, ролевые игры и разнообразные и экстравагантные секс-игрушки. Любимой для вас, наверняка, станет поза, где можно использовать наручники и маску.

Стрелец – вы любите спонтанность и заниматься сексом в неожиданном месте, поза сзади идеально подходит для быстрого интима.

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Козерог – вам необходимо хотя бы во время секса расслабляться, сосредоточиться на собственных ощущениях поможет догги-стайл.

Водолей – покажите, какой вы фантазер, используйте для секса предметы мебели, например, «наездницу» на стуле.

Рыбы – секс для вас является способом порадовать партнера, Для женщин идеальной будет позиция «лягушка».

Идеальная поза для секса по знаку Зодиака

Напомним,

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