Идеальная поза для секса по знаку Зодиака
Астрологи считают, что знак Зодиака влияет абсолютно на все сферы жизни человека, он даже определяет лучшую позу для занятий любовь.
Овен – вы любите все держать под контролем, лучшей позой для женщин станет наездница, а для мужчин – сзади.
Близнецы – вам нужен секс с изюминкой, а подходящими будут позы с визуальным контактом. Наблюдая за тем, как возбуждается партнер, вы тоже будете возбуждаться, предлагаем заняться этим стоя лицом к лицу.
Рак – для вас секс обладает мощной эмоциональной окраской, женщина предпочитает позу «наездница», мужчины не прочь насладиться «миссионерской».
Лев – вы искушенный любовник, не так ли? Удивить вас чем-то сложно, а удивлять необходимо. Попробуйте догги-стайл, чтобы насладиться страстью, показать темперамент, сделать это в одном ритме и получить ответную реакцию.
Весы – вы за равноправие даже в сексе, вам подойдут позы «паук» или «краб», когда влюбленные находятся в полном контакте.
Скорпион – вас считают лучшим в сексе, вы используете элементы БДСМ, ролевые игры и разнообразные и экстравагантные секс-игрушки. Любимой для вас, наверняка, станет поза, где можно использовать наручники и маску.
Стрелец – вы любите спонтанность и заниматься сексом в неожиданном месте, поза сзади идеально подходит для быстрого интима.
Водолей – покажите, какой вы фантазер, используйте для секса предметы мебели, например, «наездницу» на стуле.
Рыбы – секс для вас является способом порадовать партнера, Для женщин идеальной будет позиция «лягушка».
Напомним,