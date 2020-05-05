Том Влашиха: Мне нравится "домашний арест"

Признанный критиками и награжденный премиями сериал «Подводная лодка» снова отправляется в плавание с долгожданным вторым сезоном, премьера которого состоится на канале Epic Drama 17 мая.

По этому случаю, «Теленеделя-TV.UA» поговорила с исполнителем одной из главных ролей – немецким актером Томом Влашиха, который прославился на весь мир благодаря роли Якена Х’гара в «Игре престолов».

Как выглядит Берлин во времена коронавируса, и чем вы занимаетесь в изоляции?

Вся работа остановилась, и я почти все время дома. Моя квартира никогда не была такой чистой за последние 20 лет, но, к счастью, в Берлине нам позволяют выходить на улицу и заниматься спортом, поэтому я выезжаю на длинные велосипедные прогулки и гуляю пешком. Погода сейчас прекрасная. Так что, должен сказать, для меня в данный момент все не так уж плохо. Мне нравится немного побыть дома, но я понимаю, что это действительно ужасная ситуация для многих людей, особенно моих коллег, которые остались без источников дохода.

Вы сейчас смотрите какие-нибудь сериалы и фильмы, пока сидите дома?

Да, я смотрю много сериалов и фильмов. Слава Богу за все потоковые платформы. Я смотрю «Озарк», а вчера вечером досмотрел «Короля тигров». Это было здорово.

Я просмотрел несколько опер и спектаклей онлайн, я давал интервью для прессы по будущим шоу. Я пытаюсь чем-то заняться. Последние годы были немного сумасшедшими по количеству поездок и работы, я летал по всему миру и почти не бывал дома. Так что, на самом деле, мне даже нравится «домашний арест».

Ваш персонаж Хаген Форстер закончил первый сезон довольно печально, с предательством и ножом в ноге. Что для него хуже – потеря любви или потеря крови?

Да, сезон закончился для него не слишком хорошо. И я думаю, что это было одинаково плохо.

Мне нравится в этом персонаже его изменчивость и многогранность. Когда вы играете «плохого парня», ваш вызов состоит в том, чтобы изобразить его человеком, а не стереотипным «нацистом», что для меня было бы очень скучно.

В новом сезоне он станет более жестким или все-таки смягчится?

Я думаю, он определенно становится жестче. Форстер – очень противоречивый персонаж. Он настоящий нацист. Он действительно верит в эту ужасную идеологию. В то же время, он человек, у него есть чувства, он влюбляется, и он любит эту женщину Симону в первом сезоне, и любит все французское. Это его любимая страна, и он вполне искренне считает, что Франции будет намного лучше под немецкой оккупацией. Так что мне как актеру было интересно воплотить это противоречие, этот внутренний конфликт.

И когда Симона предает его, в конце концов, это действительно предательство, и это то, чего он не может понять. Я не хочу давать спойлеры по второму сезону, но могу сказать, что там будет многих темных мест, и расхождения между его потребностями и чувствами будут углубляться в течение второго сезона.

Немецкий актер играет главу гестапо. Он крут и собран, и таким выглядит для внешнего мира. Но внутри он жестокий и отталкивающий. Насколько сложно было сыграть самого важного офицера гестапо?

Мне не интересно играть идеологию нациста. Я имею в виду, вы видите в персонаже человека и пытаетесь изобразить его как человека со всеми его плохими и хорошими качествами. И вы оставляете моральное суждение аудитории, потому что даже тогда нацисты, я уверен, они не просыпались утром, не смотрели в зеркало и не говорили: «Ну, какое еще зло мы можем сотворить сегодня?» Они действовали так, а не иначе, потому что видели в этом смысл – они были полностью одурманены и верили в эту ужасную идеологию.

И, конечно же, я понимаю, что для немца это особая ответственность или особая работа – сыграть такую роль. У каждой европейской семьи есть своя история Второй мировой войны, и мы так или иначе были ее частью.

Получив роль шефа гестапо, начали ли вы задавать вопросы членам своей семьи и знакомым об этом периоде или просто прочли сценарий и работали над персонажем, исходя из предоставленного текста?

Я черпал вдохновение из многих источников. Конечно, все мы смотрели много фильмов об этом периоде, и я видел оригинальный фильм, хотя мы не пытались сделать ремейк, потому что оригинальный фильм похож на театральную пьесу. Весь сюжет развивается на подводной лодке, он очень клаустрофобный, а мы пытаемся показать более широкую панораму истории, которая развивалась в те дни.

Естественно, будучи немцем, я много говорил о войне со своими дедами. Я уверен, что они не все мне рассказали, но мы с братом продолжали спрашивать определенные вещи.

Оба были на войне и сражались на стороне нацистов. Считаю ли я их плохими? Нет. Любил ли я их? Да. По-моему, именно об этом мы пытаемся рассказать в своем сериале. О том, как мы воспринимаем определенные вещи, и что происходит с человеком, когда он или она попадает в определенные события. Каждый может задать себе вопрос: «Как бы я поступил в таких обстоятельствах?»

В первом сезоне мы потеряли много интересных персонажей. Появятся ли новые герои?

У нас все еще есть несколько сюжетных линий, так что моя сюжетная линия все еще в значительной мере привязана к Франции. И еще у нас появится новая подводная лодка с итальянской командой. Итого будет две лодки, и я думаю, что это интересная сюжетная линия. И еще одна сюжетная линия разворачивается в Нью-Йорке.

Во втором сезоне появятся несколько великих немецких актеров: Клеменс Шик и Ульрих Маттес, Томас Кречманн − он давно живет в Штатах. И Майкл Макэлхаттон, который также играл в «Игре престолов», он сыграет во втором сезоне. Так что, да, я думаю, будет отличный состав.

Вы играли сцены в Ля-Рошели, поэтому вы не участвуете в съемках на борту подводной лодки. Во втором сезоне мы увидим больше подводной лодки или меньше подводной лодки, или примерно столько же?

Ну, я не могу дать вам процент. Я думаю, будет больше сцен на подводной лодке, чем в первом сезоне, потому что, как я уже сказал, у нас теперь две подводные команды. Ну, и я очень рад, что мне не нужно спускаться под воду, потому что я страдаю от морской болезни, и намного лучше чувствую себя на суше. Но кто знает? Если история будет развиваться, и я разозлю сценаристов, то меня посадят в лодку.

Когда вы впервые увидели фильм «Подводная лодка»? Вам было около семи лет, когда он вышел на экраны, верно?

Я очень хорошо помню, что смотрел его впервые в 1990 году, так как я вырос в Восточной Германии и, конечно, у нас его не показывали по понятным причинам. И вот, я смотрел его после падения Берлинской стены и был действительно впечатлен этим ощущением напряженности и клаустрофобии в оригинальном фильме. Я имею в виду, это было чем-то уникальным для своего времени. Это действительно удивительно, что у вас нет обычных хороших и плохих парней, а просто люди и то, что с ними делает война. Так что, по сути, это удивительный антивоенный фильм.

Вы выросли в Восточной Германии, и я знаю, что вам было 17 лет, когда пала стена. Как вам кажется, изоляция, с которой мы сталкиваемся сейчас, похожа на те времена?

Это забавно, потому что я сам об этом думал. Впервые за 30 лет мне запрещают путешествовать, и я не могу пойти в какие-то места, мне приходится стоять в очереди перед магазинами и иногда наблюдать пустые полки. Я не думал, что увижу это снова. Но, конечно же, я бы не стал сравнивать теперешнее положение с тем, как это было в Восточной Германии. Я имею в виду, тогда была целая политическая система, в которой мы никогда не думали, что сможем путешествовать и жить свободно. Сейчас у нас сложная ситуация, но я не думаю, что это что-то непреодолимое.

Персонажи в сериале говорят на английском, французском, немецком. Вы сами также говорите на многих языках. Где вы выучили русский язык и почему?

Я родился в Восточной Германии, и нашим первым языком, который мы должны были изучать в школе, был русский. И я думаю, так было во всех восточных странах. Так что да, семь лет русского языка в школе. Тогда я думал, что мне он никогда не пригодится, но сейчас иногда оказывается весьма полезным.

Говорили ли вы по-русски в каких-то ролях с тех пор?

Я играл довольно много русских в моей карьере. 10 лет назад я снимался в британском мини-сериале «Бездна» с Минни Драйвер, где играл русского. Мне пришлось немного говорить по-русски. В предстоящем сезоне «Очень странные дела» я играю русского. Так что да, я играл довольно много русских.

Какая роль повлияла на вас лично, может быть, даже изменила вас?

Я окончил театральную школу в Лейпциге. У них был очень технический подход. Самое важное, чему они нас учили, было умение технично сыграть все что угодно, чтобы не пришлось эмоционально вовлекаться во все то, что вы играете. Я думаю, это очень здоровый подход, потому что если вы страдаете на сцене каждый вечер, месяцами, тогда, если вы действительно страдаете, то это скажется на вашем здоровье.

Итак, повлияла ли какая-то роль на меня лично? Нет. Повлиял ли на меня успех в «Играх престолов»? Да. Потому что он действительно изменил мою профессиональную жизнь, потому что сериал стал таким популярным. Естественно, сейчас я попал на радары многих кастинговых агентов и продюсеров, и поэтому я считаю, что мне очень повезло, что в последние годы у меня появились замечательные проекты.

И что же, люди все еще останавливают вас на улице и говорят: «Валар Моргулис»?

Да, бывает. И я всегда удивляюсь, что люди узнают меня без парика и всего остального.

Но на самом деле это не проблема. Я все еще могу жить своей обычной жизнью.

Какова была ваша основная мотивация стать актером?

Мне было 15 лет, когда я решил, что хочу заняться актерской профессией. У меня был дядя − оперный певец, довольно знаменитый в то время, и ему всегда позволяли выезжать из Восточной Германии. Мне не разрешали путешествовать, а ему всегда позволяли выезжать на гастроли. Возможно, именно это подтолкнуло меня к мысли об актерстве.

Но тогда я думал только о сцене, а не о кино и телевидении. Поэтому после театральной школы я работал с несколькими театральными компаниями в Германии в течение семи или восьми лет, и только когда мне исполнилось 30 или около того, я подумал, что, возможно, кино и телевидение − это тоже хорошая идея.

Каким был ваш первый шаг в киноиндустрию?

Конечно, я много прослушивался, и большинство прослушиваний ничем не закончились, поэтому было много взлетов и падений. И я думаю, самое главное, чтобы вы действительно верили в то, что вы делаете, и действительно этого хотели. Я могу сказать одно: я вложил много сил в то, чтобы оказаться там, где я сейчас нахожусь. К счастью, теперь я могу выбрать роли, которые хочу сыграть, но это был трудный путь.

А как насчет театра? Вы не скучаете по нему?

Я очень скучаю по театру. Я не играл в театре 10 лет, и как только у меня появится такая возможность, я сделаю это снова. Сейчас это не совсем реально, потому что большинство моих кинопроектов снимаются за пределами Германии. И это тяжело совмещать с театральным проектом. Но как только появится возможность, я обязательно ее воспользуюсь.

А над чем вы работаете сейчас?

В настоящее время я дома, хотя должен быть в Атланте на съемках следующего сезона «Очень странных дел», и меня это очень волнует. Но я надеюсь, что ситуация очень скоро улучшится, поэтому я смогу вернуться к работе.

Смотрите второй сезон «Подводной лодки» на канале Epic Drama по воскресеньям в 22:00 с 17 мая.