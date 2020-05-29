Группе AVIATOR – 15 лет: Мы не гонимся за деньгами – ЭКСКЛЮЗИВ

Часто мы ищем качество в зарубежных песнях и авторство, не замечая очевидных талантов звезд украинского шоу-бизнеса. Группа "AVIATOR" — бойз-бэнд-долгожитель в мире отечественной эстрады.

За время творчества ребята не только не отпустили штурвал своего музыкального самолета, но и успешно продолжают выпускать новые хиты, искать себя в альтернативных жанрах и даже открывать новые горизонты в виде собственного шоу на YouTube.

29 мая группа "AVIATOR" отмечает свой пятнадцатый день рождения. К этой знаменательной дате мы пообщались с Андреем Сторожом и Дмитрием Тодорюком о старте их карьеры, сольных поисках, личной жизни и даже хобби вне творчества.

Андрей, Дмитрий, уже 29 мая группа AVIATOR отметит своё 15-летие. Могли ли вы изначально себе представить, что группа будет иметь такой успех?

Андрей: Не могли, но очень хотелось. Было огромное желание работать в том деле, которым мы так дорожим. Хотелось, чтобы коллектив прожил, как можно дольше. Думаю, у нас это получается. Надеемся ещё и следующе 15 лет отпраздновать.

Дмитрий: Вначале, когда все происходит, ты вряд ли думаешь, сколько это дело просуществует. В 2005 году, когда мы запускались с Юрием Никитиным, даже представить не могли, что с нами произойдёт подобное, и умные люди дадут нам шанс играть на большой сцене. Был коммерческий контракт на 5 лет работы группы, а после него мы продолжили самостоятельное плаванье.

Группа "AVIATOR"

Андрей: Когда мы начинали творить «AVIATOR», в первую очередь нас зажег Юра Никитин своими идеями и энергетикой. Хотелось, чтобы этот самолёт летел долго и мягко. У нас не было сольных амбиций — мы хотели втроём работать. И 13 лет это удачно реализовывали.

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Дмитрий: На тот момент мы точно понимали, что не выиграем. Вот если бы кто-то из нас победил, то тогда было больше причин для звездных амбиций и каких-либо ссор. Также мы из тех людей, кто занимался бы музыкой в любом случае, но не вместе, если бы не «Шанс». Уже на финальном концерте проекта нам шепнули, что нами заинтересовалась компания «Mamamusic». Но мы сразу попросили дать нашей группе третьего участника. На тот момент на мировом рынке было уже достаточное количество мужских дуэтов, поэтому мы могли просто затеряться среди них. И вот, тогда Игорь Кондратюк показал Юрию Никитину кассету с выступлением Андрея в «Караоке на Майдане», где он не прошёл дальше второго тура. Игорь — настоящий «хрещений батько» всех популярных украинских артистов. Он дал многим дорогу в творческое будущее. В том числе и Андрею. С ним мы, кстати, были знакомы ещё до этого, пересекались на других фестивалях.

Андрей: С моей стороны ситуация сложилась так, что Игорь Кондратюк открыл целую карту мира для меня. Когда я вылетел из "Караоке...", я спокойно вернулся к обычной жизни, не думая, что со мной будет происходить подобное дальше. На то время у меня было много кастингов в разные группы — я очень хотел попасть в бойз-бенд. А уже через неделю мне позвонил Игорь Кондратюк. Сказал, что показал мое выступление Юрию Никитину, я ему понравился и тот пригласил меня на собеседование.

Не было ли у вас ссор вначале на почве того, что кто-то пел больше в песне, кто-то меньше? Кто-то, очевидно, мог нравиться публике сильнее, а кто-то менее?

Андрей: Вы знаете, если бы мы выросли в разных условиях: кто-то был бы богаче, кто-то менее, – то, возможно, они бы и были. А так, мы были одногодками, с одинаковыми ценностями и взглядами на жизнь. Как те дворовые ребята, которые играют в "войнушки". Мы просто дурачились, друг друга прикалывали. Чувство юмора у нас одинаковое. Даже когда нам снимали квартиру на троих, мы равномерно распределяли обязанности по дому. Кто-то занимался уборкой, кто-то — кухней, а на ком-то была стирка.

Дмитрий: При этом мы очень разные. Хоть и выросли в одних условиях. Именно поэтому кривая конфликта все время уходила. К примеру, я — про театр, кино, литературу. Андрей больше по спорту, кулинарии.

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Андрей: Романтика или есть, или ее нет. Просто с возрастом она может перейти на другой уровень. Более осмысленный. Романтика ведь бывает разной: бесшабашной или размеренной. Сейчас мы ведём более спокойный образ жизни, никуда не спешим: верим, что всему своё время. Новые условия медиарынка требуют чего-то более хайпового, кричащего, но мы ничего не можем с этим сделать. Иначе потеряем свою уникальность. Сейчас мы, возможно, и хотели бы чего-то более тяжелого в плане музыки, но душа не позволяет.

Дмитрий: Наш мир абсолютно не агрессивный. И людям это нравится.

Вспомните о своих первых эмоциях, когда вы впервые выступали с вашей песней «Возвращайся» на Европейской площади? Какими они были?

Дмитрий: Кстати, это было ровно 15 лет назад 29 мая. Представляете!

Андрей: Конечно, мы были напуганы. Было 40 тысяч людей, а нам говорят выходить и петь.

Дмитрий: У меня тогда ещё был тяжелый клавишный инструмент весом в килограммов 45. В тот день было три кордона полиции, Киев перекрыли и к Европейской площади не подпускали. Таксист меня высадил возле Дома Профсоюзов. И мне, худенькому пареньку, пришлось тащить эти клавишные аж до Европейской площади на себе. Потом время ожидания за кулисами у меня мгновенно пролетело.

Андрей: Мы даже не поняли, как мы спели. Не успели насладиться: были очень перепуганными. Обычно начинающие артисты начинают с маленьких площадок, а тут было сразу целых 40 тысяч людей.

В истории вашей группы было множество наград. Можете выделить одну наиболее важную для вас?

Дмитрий: Я думаю, «Золотой диск».

Андрей: «Золотой диск» артист получает за проданный тираж твоего альбома. А это значит, его поддержал слушатель гривной. И это, конечно, приятнее больше всего остального.

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Дмитрий: Знаете, музыка - это бизнес, это шоу-бизнес. Поэтому бывало разное. В принципе, мы делим наше творчество на три глобальных этапа: «Mamamusic», мы втроём и мы вдвоём. Первый этап был очень стремителен и крут. Второй вырос уже из конца первого. На тот момент, компания «Mamamusic» не понимала, как им быть с нами дальше: мы уже не дворовые пацаны, но вроде ещё и не дядьки. В какую сторону нас двигать... Мы просто выросли и не нуждались в опеке, начали проявлять свой характер и собственное видение развития группы. В какой-то момент нас собрал Юрий Никитин и сказал, что мы уже взрослые и больше не имеем потребности в его помощи. Он не представлял, сколько нам еще суждено просуществовать как группе, но верил, что если это наше, то мы и дальше будем этим заниматься.

Андрей: Песни наши он нам отдал. Для шоу-бизнеса такое полюбовное расставание — настоящая сказка.

Дмитрий: Второй этап произошел, когда мы начали реально изучать всё самостоятельно. Раньше всеми вопросами, кроме вокала, занимались другие люди.

Андрей: Проблема была в том, что нам нужны были новые контакты, связи. Мы знали мир шоу-бизнеса только со стороны артистов — не менеджеров. Учиться нужно было быстро. Потому как упустить своё время и не взлететь уже самостоятельно было очень легко. Каждый из нас трудился на благо группы. Но мы кайфуем от того, что в разные периоды творчества у нас были разные классные песни. Нельзя выделить более или менее удачный. Если в бизнесе был провал, то в музыке всегда всё было хорошо. Это всегда давало стимул двигаться дальше. Даже до сих пор, пересматривая наши концерты, понимаю, что это всё останется навсегда.

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Андрей: Она сама нас находила.

Дмитрий: На самом деле, насыщенный график жизни музыканта — это легенда. Да, бывают туры, гастроли, но даже самый длинный тур все равно не бывал помехой для адекватных отношений.

Андрей: У меня было много отношений во время жестких гастролей и их отсутствия, поэтому я часто расходился и сходился с девушками, искал ту единственную, которая поймёт мой ритм жизни. Диме повезло раньше. У меня было больше шатаний.

Всегда ли ваше творчество принимали ваши родители?

Дмитрий: Меня в 16 лет отправили учиться в киевскую консерваторию родители, поэтому было бы странно, если они потом были против. До момента карантина ни разу ни у кого не возникало мыслей, что я могу, условно говоря, быть каким-то юристом, например.

Андрей: У меня родители из музыкальной семьи, поэтому вопрос отказа от этой стези даже не рассматривался. Были попытки уйти в спорт, но это было давно и неправда. Сначала они не верили, конечно. Но потом я встал на ноги и все сложилось.

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Дмитрий: Да, это всё мы. Идея появилась спонтанно, кстати. Я ехал в машине, листал ленту и увидел у нашего друга пост про начало сотрудничества с одной авиакомпанией украинской. У нас как раз тогда появилась песня «Небо на двох». Я сразу позвонил и предложил ему как-то объединить два этих события. Мы решили, что после приземления рейса Киев-Люблин в аэропорту мы дадим концерт с украинской стороны.

Андрей: Пассажирами самолёта были только журналисты, блогеры, медиа. Одним словом, киевская богема.

Дмитрий: Мы подумали, что лететь так долго в Люблин без музыки скучно. И на 43 минуте полёта решили разбавить эту паузу своим выступлением. Спели три песенки, подарили настроение.

Есть ли в вашей музыкальной библиографии любимые песни?

Дмитрий: Под сегодняшнее настроение с удовольствием бы послушал песню «Воздухом». А так, выделить одну песню очень сложно и часто невозможно.

Андрей: У меня нет точно. Все песни одинаково люблю.

Дмитрий: Сейчас к 15-летию готовим альбом всех памятных песен за период нашего отдельного существования, без «Mamamusic».

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Дмитрий: Сейчас самый свежий дуэтный хит — песня «Наречена». О планах говорить особо не приходится. У артистов они примерно одинаковые: клипы, концерты, песни. Сейчас запустили свой проект на YouTube «Диванні туристи».

Андрей: Путешествуем по Украине, сидя дома на диване. Уже есть три готовых эпизода. По поводу дуэтов: конечно, хочется с кем-то совместно спеть. Но для этого должна появиться подходящая песня, подходящий артист.

Дмитрий: Да, мы отличаемся в том, что у нас нет четкой стратегии выпустить совместный трек с тем или иным исполнителем. Мы не гонимся за деньгами. Часто продюсерские центры не волнуются за то, что дуэт может просто не срастись — это остаётся обычной коммерцией.

Андрей: Сейчас практически каждый артист сам по себе, поэтому сложно найти ту нить, которая бы связала вас воедино.

Успели ли написать новые тексты на карантине?

Дмитрий: Написали несколько штук, но не думаем, что они попадут в репертуар группы. Вот вроде есть клевая песня, но если слушатель закроет глаза и его попросят угадать исполнителя, то он ни за что не признает нас. В этом вся сложность — написать что-то уникальное и узнаваемое.

Ваши жизненные кредо, которыми вы руководствуетесь каждый день либо в трудных ситуациях.

Дмитрий: Все, что не делается, всё к лучшему. И всему своё время. Всегда всё случается вовремя. Именно поэтому мы сейчас не спешим с музыкой, ищем себя. Нет какой-то суеты, основаной на финансах в первую очередь. Я могу тысячу раз ошибаться, но слабо верю, что сотни тысяч людей, которые постят себя в Инстаграм каждые 30 минут, делают это только из-за того, что хотят высказаться.

Андрей: Мое кредо — сила в умении прощать. Вот когда ты этого придерживаешься, то находишь людей вокруг себя, с которыми тебе действительно приятно общаться. А с теми, с кем неприятно, стоит просто проститься и отпустить.

Напомним,