СМИ: Большую маленькую ложь неожиданно продлили на третий сезон
Драма Большая маленькая ложь, вышедшая на экраны как мини-сериал, может снова получить продление.
Скорее всего, сериал возродится снова, ведь Николь позволила себе довольно четкое заявление:
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Шоураннер Дэвид Келли после завершения второго сезона опроверг возможность продолжения, но Кидман подчеркнула, что актрисы, исполнившие главные роли, хотят поработать вместе: сценаристы уже в деле.
Напомним,