СМИ: Большую маленькую ложь неожиданно продлили на третий сезон

15 октября 2020 10:30 Алла Лысак
СМИ: Большую маленькую ложь неожиданно продлили на третий сезон
СМИ: Большую маленькую ложь продили на третий сезон
pixabay.com

Драма Большая маленькая ложь, вышедшая на экраны как мини-сериал, может снова получить продление.

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Как передает ScreenRant, звезды шоу во главе с актрисой Николь Кидман готовы продолжить работу над историей в ближайшее время. 

Скорее всего, сериал возродится снова, ведь Николь позволила себе довольно четкое заявление:

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Шоураннер Дэвид Келли после завершения второго сезона опроверг возможность продолжения, но Кидман подчеркнула, что актрисы, исполнившие главные роли, хотят поработать вместе: сценаристы уже в деле. 

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В СМИ сообщили, что по срокам выхода третьего сезона определенной информации нет. А почти все актрисы, занятые в шоу, сейчас занимаются другими проектами. Вероятно, скоординировать съемки так, чтобы в них поучаствовали все, будет затруднительно.

Напомним,

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