Кристофер Нолан утаил сюжет фильма «Довод» даже от собственных актеров
Фантастический триллер Кристофера Налана «Довод» должен выйти на большие экраны уже летом 2020 года.
Фильм уже обзавелся постерами, промо и даже трейлером. Но нельзя сказать, что все эти материалы позволили понять, какую конкретно историю планируют рассказать известный режиссер.
Как оказалось, в подобном неведении пребывают даже актеры, которые снимались в «Доводе».
Нолан очень скрытный человек, он даже не снабдил меня сценарием. У меня был один день съемок и страницы только с моим текстом. Я отыграл свою часть с Джоном Вашингтоном и с тех пор я ничего не знаю.
Кажется, ситуация напоминает уровень секретности, с которым проводились съемки завершающего фильма «Мстителей», и тем интереснее увидеть, что приготовил для своих верных поклонников Кристофер Нолан на этот раз.
Напомним,