Кристофер Нолан утаил сюжет фильма «Довод» даже от собственных актеров

Фантастический триллер Кристофера Налана «Довод» должен выйти на большие экраны уже летом 2020 года.

Если коронавирус не вмешается, то уже через несколько месяцев зрители смогут увидеть новое творение Кристофера Нолана

Фильм уже обзавелся постерами, промо и даже трейлером. Но нельзя сказать, что все эти материалы позволили понять, какую конкретно историю планируют рассказать известный режиссер.

Как оказалось, в подобном неведении пребывают даже актеры, которые снимались в «Доводе».

По словам Майкла Кейна, лично он понятия не имеет о сюжете, ведь Нолан не дал ему сценарий своей новой кинокартины.

Нолан очень скрытный человек, он даже не снабдил меня сценарием. У меня был один день съемок и страницы только с моим текстом. Я отыграл свою часть с Джоном Вашингтоном и с тех пор я ничего не знаю.

Кажется, ситуация напоминает уровень секретности, с которым проводились съемки завершающего фильма «Мстителей», и тем интереснее увидеть, что приготовил для своих верных поклонников Кристофер Нолан на этот раз.

Напомним,