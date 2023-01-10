Прем'єри телесеріалів у січні 2023: що подивитися на дозвіллі

Які серіали вийдуть на екрани – календар прем'єр місяця.

Календар прем'єр серіалів на січень 2023 року включає безліч проєктів. Але судячи з інтересу глядачів у соцмережах, вони дуже схвильовані щодо адаптації відеогри The Last of Us, поверненням «Зоряних війн» і «Вікінгів». Дізнайтеся, які ще шоу увійшли до списку найбажанішого з того, що переглядати в січні 2023 року.

Прем'єри січня 2023 – серіали

Останні із нас – сезон 1 (HBO)

Прем'єра: неділя 15 січня

Адаптація відеогри «Останні із нас/The Last of Us» із Педро Паскалем та Беллою Ремсі у головних ролях.

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Здійснювалася сценаристом Крейгом Мазіном (творцем знаменитого серіалу HBO «Чорнобиль») та Нілом Дракманном, який був сценаристом і співрежисером першої гри.

Паскаль грає Джоела. Останнього наймають супроводжувати підлітка Еллі (Ремсі) через постапокаліптичний жахливий світ, у якому грибкове зараження мозку перетворило людей на спустошливих монстрів.

У серіалі також знялися:

Ґабріель Луна (Томмі)

Анна Торв (Тесс)

Ніко Паркер (Сара)

Мюррей Бартлетт (Френк)

Нік Офферман (Білл)

Мелані Лінскі (Кетлін)

Сторм Рід (Райлі)

Мерл Дендрідж (Марлен)

Джеффрі Пірс (Перрі)

Ламар Джонсон (Генрі)

Кейвонн Вудард (Сем)

Ґрем Ґрін (Марлон)

Елейн Майлз (Флоренс)

Ешлі Джонсон та Трой Бейкер також грають головні ролі.

Зоряні війни: Бракована партія – сезон 2 (Disney+)

Прем'єра: середа 4 січня.

Нові серіали в січні 2023 року доповнюють мультиплікаційні клони із екстраординарними здібностями, які візьмуться за нові місії та зустрінуться зі старими й новими ворогами, продовжуючи подорожувати Імперією після падіння Республіки. Спеціально для шанувальників франшизи «Зоряні війни».

Вікінги: Вальгалла – сезон 2 (Netflix)

Прем'єра: Четвер 12 січня.

Серіал-продовження «Вікінгів» від Netflix поза сумнівом посідає обов'язкове місце в списку «Найкращі серіали на січень 2023». Дія новинки відбувається на початку XI сторіччя. Глядачам раніше розповіли про пригоди знаменитих вікінгів, у тому числі дослідника Лейфа Ерікссона (Сем Корлетт), його сестри Фрейдіс Еріксдоттер (Фріда Ґуставссон) й амбітного скандинавського принца Гаральда Сігурдссона (Лео Сутер). Дія другого сезону починається після падіння Каттегату. Лейф, Фрейдіс і принц Гаральд тепер повинні випробувати свої амбіції й хоробрість у незнайомих нових світах.

Велма – 1 сезон (HBO Max)

Прем'єра: четвер 12 січня.

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Четвертий проєкт у списку, який потрапив до календаря серіалів на січень 2023 року. Анімаційна комедія для дорослих розповідає історію походження Велми Дінклі, непоміченого й недооціненого мозку банди Scooby-Doo Mystery Inc. У серіалі знімалися Мінді Калінґ у ролі Велми, Ґленн Говертон у ролі Фреда, Сем Річардсон у ролі Норвілла («Шеґґі») і Констанс Ву в ролі Дафни.

Мисливці – сезон 2 (Prime Video)

Прем'єра: п'ятниця 13 січня.

Досліджуючи питання, які серіали вийдуть у січні 2023 року, не можна було проґавити продовження «Мисливців».

У другому сезоні дійові особи повинні возз'єднатися, щоб вистежити нацистського лідера Адольфа Гітлера, який переховується у Південній Америці. Загроза з минулого Меєра Оффермана (Аль Пачіно) може розкрити його таємницю та справжню особу з небезпечними наслідками для Мисливців. Завсідник нового серіалу Дженніфер Джейсон Лі приєднується до Пачіно й зірок, що повертаються, серед яких Логан Лерман, Джерріка Гінтон, Олена Олін, Джош Реднор, Тіффані Бун, Керол Кейн, Луї Озава, Кейт Малвані і Ґрег Остін.

Мейфейрські відьми – сезон 1 (AMC/AMC+)

Прем'єра: неділя 8 січня.

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Серіал із восьми епізодів, заснований на трилогії романів Енн Райс «Життя відьом Мейфер», розповідає про нейрохірурга Ровен (Олександра Даддаріо), яка виявляє, що є спадкоємицею родини відьом. Ровен доводиться боротися зі зловісною присутністю, яка переслідувала її сім'ю протягом поколінь, доки вона бореться зі своїми знову набутими здібностями. Серед зірок серіалу також Джек Г'юстон («Фарґо»), Тонгаї Чиріса («Інше життя») та Гаррі Гемлін («Божевільні»).

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