У труні та на козлах для ремонту: де спала Віталіна Біблів

У труні та на козлах для ремонту: де спала Віталіна Біблів.

14 березня у світі відзначають День сну. Тому сьогодні законно можна дозволити собі поспати або подрімати посеред дня. Немає де? Не смішіть! Якщо дуже захотіти… Прямий доказ того – виконавиця головної ролі комедійного серіалу «Будиночок на щастя», новий сезон якого 31 березня о 19:00 стартує на Новому каналі, Віталіна Біблів.

Вона обожнює спати, тож намагається робити це в будь-який вільний час, незалежно від локації.

Космос каже, що Терези дуже люблять спати. Підтверджую це, бо обожнюю цю справу! Я за здоровий та якісний сон. Але так склалося, що можу спати де завгодно і як завгодно. Іноді на пляжі на лежаках засинала чи на балконі влітку. Буває, сидиш, читаєш сценарії ввечері, а потім хоп – і прокидаєшся від того, що сонце пече в обличчя, – розповідає артистка. – Коли я працювала на телеканалі «Тоніс» у ранковому шоу, то прокидалася о 3:25, бо мене чи не найпершу забирала машина й возила, поки не зібрали всіх колег. Програма починалася о 7:00 і тривала до 9:00. Після цього я завжди одразу їхала на репетицію. Тому навчилася спати, стоячи в маршрутці. Тоді не було грошей на таксі. Тому я пам’ятаю цей маршрут від Індустріального мосту до Оболоні та 463 маршрутку (усміхається).

Акторка Віталіна Біблів / Пресслужба Нового каналу

Звичка спати у транспорті в перерві між зйомками та репетиціями залишилась у Віталіни Біблів до сьогодні. Хіба… Стало трохи комфортніше.

Я завжди сплю на задньому сидінні автівки, – ділиться акторка. – У мене є улюблений водій, мій друг, працюю тільки з ним на майданчику. Всі про це знають. У нього мікроавтобус. Тому коли ми їздимо, наприклад, в Сеньківку, я відразу заходжу в машину, лягаю і сплю всю дорогу до локації.

Та є у Віталіни історія з локацією для сну, яку вона точно ніколи не забуде.

Ми знімали студентське кіно. За це грошей ніколи не платять, але ж ти знімаєшся і терпиш все, бо підтримуєш своїх, – розповідає Біблів. – Це була сцена, де я лежала в труні. За сценарієм цієї містичної історії, героїня мала «воскреснути». Але в паузі, поки виставляли світло, я не витримала й заснула в тій труні. Оце було найбільш незвичне місце, в якому мені доводилося спати.

Акторка Віталіна Біблів / Пресслужба Нового каналу

Конкурувати з цією історією можуть лише спогади про перші тижні повномасштабної війни. Та їх пригадуєш не зі сміхом.

На початку вторгнення, як і багато-багато українців, я жила в бомбосховищі, – говорить Віталіна Біблів. – Спочатку спали на припічках. Стелили дерев'яні піддони, картонки, подушки і пледи, які встигли взяти з дому. Звісно, все це було дуже незручно, але що поробиш... З часом я знайшла собі окреме місце і спала на дерев’яних козлах для ремонтних робіт.

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