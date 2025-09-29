Зірка серіалу «Будиночок на щастя» Юлія Буйновська наважилася розповісти про свій діагноз

29 вересня 2025 12:00 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

Усі статті автора...

Зірка серіалу «Будиночок на щастя» Юлія Буйновська наважилася розповісти про свій діагноз
Акторка Юлія Буйновська
Пресслужба Нового каналу

Акторка серіалу «Будиночок на щастя» Юлія Буйновська розповіла про роботу з ментальним здоров’ям.

Читайте також«Холостяк» Олександр Терен розповів про курйоз з подорожі
У кожного з нас є проблеми та переживання. Хтось стійкіший, когось розхитати значно легше. На жаль, будь-які труднощі можуть викликати зміни в тілі чи свідомості. Адже психічне здоров’я так само важливе, як і фізичне. Говорити про це не соромно! Особливо, якщо у вас є досвід, як боротися з тією чи іншою проблемою. Корисна порада ніколи не буде зайвою. 

Тому акторка серіалу «Будиночок на щастя» (Новий канал) Юлія Буйновська й наважилася розповісти свою історію.

Я не дуже люблю про це говорити, але поділюся. Мені не так давно поставили діагноз РДУГ – це розлад дефіциту уваги і гіперактивності, – розповідає Юля. – Виявляється, він в мене з самого дитинства, тобто я мала схильність до депресивних розладів змалечку. Здоров’я похитнулося, коли я вступила до університету, бо там були свої перипетії та проблеми. І в якийсь період з цим стало дуже складно жити. Шість років я шукала свого лікаря. Нарешті, знайшла! Тому вже півтора роки, як прекрасно контролюю емоції та здраво мислю. Коли ти в здоровому глузді та в світлому розумі, можеш бачити речі об'єктивно.

Акторка Юлія Буйновська / Пресслужба Нового каналу

Читайте такожОлександр Педан розповів про курйози на власному весіллі
До речі, мама Юлі за фахом – психологиня. Оскільки такі спеціалісти не можуть працювати з близькими людьми, то вона не консультувала доньку. Але всіляко підтримувала та допомагала іншими способами.

Мені було 18 років, коли в мене діагностували депресію. А це ще й підлітковий вік, я була достатньо агресивна, казала, що мама нічого не розуміє. Прочитала дуже багато книжок, намагалася сама вилізти з цього стану. Але, на жаль, це так не працює, – пригадує Буйновська. – Мама намагалася непомітно дати мені поради, підсунути якусь інформацію. А я тікала після першої секунди розмови. Згодом вона відвела мене до спеціаліста. І я була не проти. Просто дуже багато років вони мені не підходили.

Читайте такожЛеся Нікітюк розповіла про курйоз на зйомках «Хто зверху?»: «Переплутала Brykulets з Drevo»
За роки роботи над собою акторка усвідомила, що психолог – це не страшно. Це необхідність, якої не варто соромитись. Адже ментальне та фізичне здоров’я схожі та взаємопов’язані.

Коли в нас дуже болить, наприклад, рука, ми ж не думаємо, що вона сама по собі переболить, а йдемо до лікаря. До психологічного здоров’я треба ставитися так само, – радить Юлія Буйновська. – Коли в голові безлад, коли все йде не так, коли ти розумієш, що так голова не має працювати, теж треба йти до фахівця. Тому я топлю за те, щоб люди зверталися по допомогу. 

Нагадаємо, 

Читайте TV.ua в Google.News

Хмара тегів

новини особисте життя зірок Новий канал Юлія Буйновська Будиночка на щастя 6 Будиночка на щастя 6 сезон

Матеріали на тему

KOLA розповіла, з ким зі своїх колег мріє попрацювати
Новини

KOLA розповіла, з ким зі своїх колег мріє попрацювати
Леся Нікітюк розповіла, як часто бачиться з коханим-військовим
Новини

Леся Нікітюк розповіла, як часто бачиться з коханим-військовим
Хто хоче стати мільйонером?: стендап-комік і волонтер Василь Байдак зіграє в новому випуску шоу
Новини

Хто хоче стати мільйонером?: стендап-комік і волонтер Василь Байдак зіграє в новому випуску шоу
Зважені та щасливі 10 сезон: дивитися 1 випуск онлайн від 28.09.2025
Телешоу

Зважені та щасливі 10 сезон: дивитися 1 випуск онлайн від 28.09.2025
Допомогти журналістам

Популярне на сайті

Хто зверху 14 сезон: дивитися 1 випуск онлайн від 25.09.2025

Хто зверху 14 сезон: дивитися 1 випуск онлайн від 25.09.2025
МастерШеф 16 сезон: дивитися 6 випуск онлайн від 27.09.2025

МастерШеф 16 сезон: дивитися 6 випуск онлайн від 27.09.2025
Поле 3 сезон: дивитися 5 випуск онлайн від 24.09.2025

Поле 3 сезон: дивитися 5 випуск онлайн від 24.09.2025
Ти – космос: новий трейлер фільму

Ти – космос: новий трейлер фільму

Популярне відео

Хто зверху 14 сезон: дивитися 1 випуск онлайн від 25.09.2025

Хто зверху 14 сезон: дивитися 1 випуск онлайн від 25.09.2025
МастерШеф 16 сезон: дивитися 6 випуск онлайн від 27.09.2025

МастерШеф 16 сезон: дивитися 6 випуск онлайн від 27.09.2025
Поле 3 сезон: дивитися 5 випуск онлайн від 24.09.2025

Поле 3 сезон: дивитися 5 випуск онлайн від 24.09.2025
Ти – космос: новий трейлер фільму

Ти – космос: новий трейлер фільму
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK