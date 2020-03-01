Мила Нитич о сотрудничестве с Владимиром Бебешко: «Устала быть ломовой лошадью»

1 марта 2020 17:00 Катерина Даниленко
Мила Нитич о сотрудничестве с Владимиром Бебешко: «Устала быть ломовой лошадью»
Певица Мила Нитич
социальная сеть Instagram

Артистка призналась, что стало последней каплей в сотрудничестве с продюсером.

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Украинская певица Мила Нитич 10 лет была подопечной продюсера Владимира Бебешка. В этом году знаменитость решила уйти от продюсера.

За весь период сотрудничества Бебешко и Нитич не подписали ни одного контракта, однако в адрес подопечной продюсер сказала такую фразу: «Мне легче похоронить имя Мила Нитич, чем отдать его тебе». Это и стало последней каплей их совместной работы.

Знаменитость посоветовалась с адвокатами и выяснила, что может зарегистрировать торговую марку Мила Нитич, тем самым закрепив ее за собой имя и песни.

Мне посоветовали заглянуть в украинский реестр торговых марок, где оказалось, что украинской торговой марки Мила Нитич не существовало. Поэтому я ее зарегистрировала за собой. Я изменила все паспортные данные, теперь уже я официально Нитич Мила Сергеевна,
‒ заявила исполнительница.

Артистка заверила, что знает, что со стороны это выглядит ужасно, но у нее не было другого выхода. Обстоятельства сложились таким образом, что она решилась на такой крайний поступок.

Сейчас это возможно выглядит так, будто я вероломная тварь, которая сделала все это за спиной Владимира Бебешко, но я была поставлена в те условия, при которых я должна была так себя вести. За 10 лет жизни и сотрудничества с Владимиром Владимировичем у меня не появилось три машины, у меня не появилось даже своей собственной квартиры в Киеве. Хотя у меня появилась собственная квартира в Хмельницком, когда-то, очень давно, которую он мне помог на то время купить из моего выигрыша с «Новой волны»,
‒ утверждает Мила.

Мила Нитич и Владимир Бебешко / социальная сеть Instagram

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Не скрывает Нитич и того, что не раз поднимала тему увеличения гонорара, но все ее просьбы игнорировались или воспринимались агрессивно:

Он меня никогда не обворовывал, но он всегда нагло и очень уверенно забирал то, что он считал нужным. И долгое время я с этим мирилась и меня это устраивало, потому что я приехала провинциальной девочкой и в какой-то момент Владимир Владимирович мне действительно помог и я ему за это благодарна. Но когда ты понимаешь, что твое время проходит, но при этом тебя держат на коротком поводке, ты просто устаешь быть ломовою лошадью.

Напомним,

  

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