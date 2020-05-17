Ольга Сумская о романе на стороне и разводе с мужем: новая любовь и чувство долга перед семьей

Артистка верит, что второй ее брак заключился на небесах.

Украинская актриса Ольга Сумская во время прямого эфира с Олей Поляковой рассказала интересные подробности личной жизни. Знаменитость вспомнила, как пережила период любовного треугольника, который случился больше 25 лет назад.

Первым супругом Ольги был актер Евгений Паперный, с которым она прожила вместе 4,5 года и родила от него дочь Антонину. Но в то время в театре она познакомилась с молодым актером Виталием Борисюком и безвозмездно влюбилась. Ольга, будучи еще замужем, закрутила бурный роман, что привел к разводу и созданию новой семьи.

Сумская вспоминает, что выяснения отношений и ее развод были на слуху у всех. Юная девушка сложно переживала тот период и металась между двух огней: законным мужем и новой страстной любовью.

У меня был бурный роман, когда я рассталась с первым мужем. Когда я поняла, что мне с ним хорошо, прошло чувство вины. Я плакала поначалу, у меня было такое состояние – что я делаю? Но он не оценил тот божий дар, который был в его руках, в его сердце. Человек немного злоупотреблял алкоголем. Я сказала ему, что ухожу, а он: «Я отпускаю тебя». Я ночью взяла Тоню и поехала к Виталику,

– откровенничает Ольга.

Ольга Сумская и Виталий Борисюк / социальная сеть Instagram

Кроме того, актриса вспомнила роковую ночь, когда Виталий Борисюк пришел прямо домой к ней и начал выяснять отношения с ее мужем. Знаменитость не на шутку перепугалась за всех родных ей людей.

Мы с Евгением в двухкомнатной квартире, Тоня была маленькой, а он звонит в дверь в четыре часа утра. Женя открывает, стоит Борисюк и говорит ему: «Значит так, уйди с дороги». И тут Женя хватает топор и кричит: «Порубаю, бл*дей». Это был ад. Потом все эти выяснения отношений в театре... Страсти кипели на двести градусов,

‒ утверждает звезда.

По словам артистки, она безмерно благодарна, что судьба связала ее с Виталием. Они с мужем вместе уже 24 года и очень любят друг друга. Артистка утверждает, что Борисюк прекрасный семьянин и лучший отец в мире.

Напомним,