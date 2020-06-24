В связи с пандемией COVID-19 организаторы главной музыкальной премии страны M1 Music Awards - телеканал М1 и компанія Таврійські Ігри - не могут подвергать опасности зрителей, команду и артистов, проводя шоу.

Наблюдая за развитием событий в стране и мире, было решено, что перенос церемонии награждения во Дворце Спорта на 2021 год – единственный правильный выход. Это не значит, что все яркие шоу-бизнесовые достижения 2020-го останутся незамеченными или будут ждать своего "звёздного часа" целый год.

Награждение статуэтками премии состоится! Как именно будет проходить объявление итогов музыкального года – пока держат в тайне. Но точно известно, что артисты получат заветные награды в День святого Николая, 19 декабря 2020 года. Пятёрки номинантов будут оглашены, как всегда, за несколько недель до награждения.

Кроме того, уже известно, что следующая церемония награждения музыкальной премии и сопровождающее ее грандиозное шоу состоится 11 декабря 2021 года в киевском Дворце Спорта.

М1 переносит проведение грандиозного шоу M1 Music Awards: известна новая дата музыкальной премии / пресс-служба

Николай Баграев, учредитель компании "Таврійські Ігри", председатель наблюдательного совета "ТАВР-Медиа", соучредитель телеканалов М1 и М2 говорит:

Как известно, музыкальная премия "М1 Music Awards" объединяет в себе мотивирующий момент в виде церемонии награждения и грандиозное шоу, которое демонстрирует творческие и технические достижения украинской шоу-индустрии. Чтобы подготовить высококачественное технологическое шоу, к которому привыкли зрители за 5 лет, необходимо более полугода работы 2-х тысяч человек. Понятно, что сейчас и в ближайшее время это невозможно. А уровень шоу мы собираемся только повышать, поэтому сохраняем привычный формат церемонии и переносим ее на 11 декабря 2021 года. Что касается чествования артистов, то они обязательно получат свои статуэтки победителей "М1 Music Awards" согласно итогам музыкального года, которые подведёт канал М1. Ведь наша главная задача – поддерживать и мотивировать творчество украинских артистов.

Организаторы акцентируют: билеты, уже приобретенные на нынешнее шоу, действительны на "M1 Music Awards"-2021. Все, кто не будут присутствовать в следующем году, будут иметь возможность вернуть деньги. Оргкомитет премии обещает в скором времени объявить звёздный состав участников шоу-2021. К тому же, каждый приобретенный до этого времени билет на “M1 Music Awards”-2020 станет "пропуском" для крутых бонусов и поощрений!

Билеты на "M1 Music Awards"-2021 можно эксклюзивно приобрести на ticketsbox.com. И не забывайте: быть early bird и покупать заранее всегда приятнее!

Всю самую свежую информацию о ходе подготовки к “M1 Music Awards” можно будет узнать в эфире и на страницах телеканала М1 в социальных сетях, а также – на официальном сайте https://m1musicawards.com/.

Напомним,